有病徵仍往「全民檢」 水電工採樣4日確診

全民檢首宗確診 入院兩日已出院

本港昨增7宗本地新冠病毒個案，當中兩宗是經全民檢測確診。其中一名在衙前塱道做冷氣、水電工程的60歲男子（第4855宗），8月31日發燒，翌日退燒後到九龍城體育館檢測中心採樣，9月3日驗出初步陽性，4日確診後於昨日公布。他居亞皆老街芝蘭苑，平日會到衙前塱道的茶餐廳用膳，列源頭不明個案。

菲傭源頭不明 同鄉僱主須檢疫

另一名39歲菲律賓女外傭（第4858宗）無病徵，9月2日到元朗趙聿修紀念中學取樣本化驗，昨公布確診，同為源頭不明。菲傭於元朗大井圍與僱主同住，8月29至30日的周末一如往常，到元朗水邊圍村與兩名同鄉外傭聚會。張竹君指他們相處時間長，未必全程戴口罩，連同在該處居住者、另有一名探訪的朋友和外傭僱主，都要檢疫。

有否延遲隔離？ 張竹君：收通知即安排

60歲水電工由取樣至公布確診共需5日，就會否延遲隔離，張竹君解釋，無論私家醫院或化驗所驗出初步陽性時，都會通知衛生防護中心，除非個案太多安排不及或醫管局隔離措施爆滿，否則此時已開始安排病人入院，其家人則會盡量待病人確診後才送入檢疫中心。

全民檢測對象是無病徵者，但上述水電工發燒翌日仍往檢測。張竹君再次呼籲，如市民最近有發燒等，即使只是輕微不適也應盡快求醫，不應去做全民檢測。對於曾為確診者取樣的檢測中心需否進一步清潔，她說有關中心毋須因有確診再作特別措施，因中心已預期有確診出現而做足措施，包括每日兩次大清洗。全民檢測累計已驗出6宗新確診，另有4人是曾確診，至今共10宗陽性。張竹君認為計劃已找到幾個源頭不明個案，有助截斷傳播鏈，又認為計劃有用，盼愈多人參加愈好，「找得幾多得幾多」。政府發言人回覆稱檢測結果一般會在3天內以短訊發送，如有查詢可電熱線3142 2368。

（疫情第三波）