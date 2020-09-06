談篤數質疑 林鄭：重複驗幾百宗「微不足道」

105萬人登記 佔14%人口

全民檢測預約至昨日升至105.8萬，約佔14%香港人口，當中84.7萬人已採樣，43.9萬人已檢測。就系統接受重複登記惹「篤數」質疑，特首林鄭月娥昨晚在社交網站表示，重複檢測只有幾百宗，可能是個別市民認為有確切需要，如首次檢測後接觸過高危群組，或有人想測試系統，但對整體數字是微不足道。她又指約18%人沒預約、在現場登記採樣。

港府前日宣布全民檢測延長4日，至9月11日，昨起可網上預約各檢測中心的新採樣時段，至同日晚上，觀塘、沙田和西貢共4個檢測中心9月8日全部時段爆滿，西貢尚德社區會堂更是8至9日所有時段爆滿。

助理組長蔡堅：東啟德中心人不多

昨日在東啟德體育館檢測中心做助理組長的香港醫學會會長蔡堅估計，由於中心位於工業區，較少市民選擇到此採樣，部分人沒預約下到場，但整體人數不算很多，工作人員部分時間可坐下休息。

蔡堅昨遇到一名7歲女孩到場後嚎哭不願做檢測，最後未能完成，由媽媽帶走，其他大部分小朋友都合作接受檢測。

全民檢測累計化驗數以十萬計樣本中，至昨共驗出10個陽性，經衛生防護中心覆檢後全部確定為陽性個案，4宗屬舊確診、6宗是新確診。港大公共衛生學院流行病和生物統計學分部主任高本恩估計，由於第三波疫情將近結束，不會預期計劃能找到大量隱性個案，他估計每化驗10萬個案約可找到1至5宗陽性個案。

薛永恒稱一兩周內再派銅芯罩

創科局長薛永恒昨出席電台訪問時表示，預計在未來一至兩周派發第二輪銅芯口罩予市民使用，以應付冬季有可能出現反覆的疫情。他透露正在研發感染風險通知應用程式，方便追蹤高風險者，指程式會由市民自行決定是否下載及記錄，資料亦只存於用戶手機，保障市民私隱。另外，薛永恒未有回應是否可於10月1日前推出港版健康碼，僅稱會等待疫情穩定。

（疫情第三波）