在囚者染疫 兩羈押所數百人須檢驗 孕婦檢疫後陽性 衛署未找到第二次報告

昨增7確診 第三波最少

昨新增的7宗個案全屬本地個案，另有10至20宗初步確診，至昨日累計有4858宗確診及疑似個案。昨初步確診的54歲在囚男子，8月21日還押小欖精神病治療中心，與另一名新收納在囚者被隔離於同一囚室；9月4日到西九龍法院應訊，其後被轉送到荔枝角收押所，被發現身體不適及發燒，送院後初步確診。懲教署表示，該名在囚者進出院所期間有戴外科口罩。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該在囚者還押小欖精神病治療中心前，住在石硤尾邨美盛樓，病人報稱早前曾咳，發病日期或較早，有可能是在社區感染，亦有可能是在小欖精神病治療中心受感染，該署會向小欖精神病治療中心和荔枝角收押所的職員及其他人派樣本瓶驗病毒，共涉數百人。

本報向醫管局及懲教署查詢在囚者確診後的治療安排，醫管局回覆稱，與懲教署一向有既定安排，處理羈留者在公院就診及羈留病房以外的住院安排。至於新收納在囚者需否驗病毒，懲教署稱現時所有新收納的在囚者均要接受隔離及醫學監察，衛生署駐院所醫生會按需要為他們驗病毒。張竹君稱，懲教署一般會為有外遊紀錄和有病徵者驗病毒。

許樹昌倡懲教員或定期驗 禁有病徵者探訪

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在囚者染疫可能是由探訪者或懲教署人員將病毒帶入羈押設施。他認為，新收納在囚者雖曾在社區逗留，但若沒病徵，則不屬高風險者，有病徵才驗亦合理。他又說，若懲教署羈押設施出現多宗爆發，或需參考院舍做法為懲教署人員定期驗，另亦需禁有病徵者探訪。

另一名初步確診的懷孕36周、25歲巴基斯坦裔孕婦，上月21日從巴基斯坦經多哈返港，之後和夫兒在酒店檢疫，9月3日晚完成檢疫，4日凌晨回到元朗高埔村寓所，同日上午到屯門醫院產檢，在產前病房逗留約45分鐘，醫院發現她最近有入境紀錄，安排她到隔離病房，檢測後呈陽性。醫管局指她在產前病房曾用洗手間，一名負責清潔洗手間的運作助理因無穿保護衣及無戴面罩，要檢疫14日；負責換牀單的另一運作助理要接受28日醫學監察。

現時從外地返港者在檢疫期內要接受兩次病毒檢測，張竹君說，該孕婦報稱8月30日曾做檢測，但衛生署未找到其檢測報告。

3宗源頭不明 六旬漢鑽石山居住土瓜灣工作

昨日的確診個案有3宗源頭不明，包括一名62歲男子，他住鑽石山鳳德邨雪鳳樓，在土瓜灣一間車房做維修員，平時會光顧土瓜灣的食肆。另外兩宗個案經普及社區檢測發現（見另稿）。

此外，旺角維景酒店同一樓層早前有3人確診，前日一名初步確診的62歲男住客昨亦轉為確診（第4852宗）。張竹君說，酒店爆疫樓層有12名住客和36名工作人員，其中3名住客已回家，正追蹤其下落，其餘7名住客和36名工作人員已送到檢疫中心，另外兩名住客送院後檢測呈陰性。

旺角維景1樓層有4住客確診，酒店發言人回覆稱全幢酒店已暫停收新客，已助衛生署派近400個樣本瓶予住客及職員。入住該酒店的檢疫者辦手續、進入房間後會即消毒他們曾逗留的前台、升降機等，檢疫期內不執房。

明報記者

（疫情第三波）