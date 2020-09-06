醫生：腹劇痛及現腹膜炎表徵 未必適宜照腸鏡

外科醫生林哲玄說，在一般情况下，若懷疑病人有缺血性腸炎，而其腹部痛感微，可考慮照腸鏡；若腹部劇痛，或有腹部觸痛和板實、血含氧量低、低血壓等腹膜炎表徵，則未必適合，因腸鏡屬入侵性，若腸有薄弱地方，有導致腸穿孔風險，風險平均少於千分之一。他說，若病人血含氧低，未知會否屬感染性休克或缺水性休克，照腸鏡或非合適檢查方法，安排病人照腸鏡前服瀉藥，需靠醫生臨牀判斷照腸鏡能否對治療起即時幫助。

照腸鏡致腸穿風險少於千分之一

林又說，腸穿孔致糞膜炎的死亡率由兩成至七成，部分長者未必可清晰表達痛感或徵狀，若懷疑病人腸穿，一般會照Ｘ光、吊鹽水、吊葡萄糖水等，若病人有感染或缺水，會先給抗生素等，再盡快開刀治療。他說無法從單一檢查排除腸穿的可能，需按醫生臨牀判斷，做電腦掃描是風險較低的選項，但若病人腎機能欠佳，注入顯映劑可致腎衰竭，且掃描期間，醫生無法從旁監察病人心跳和血壓。

入寶血醫院的患者維生指數轉差及腹部漲起時，醫生為他急救及在氣管內插管，並決定為他插胃喉以減腹部壓力，但胃喉無法插入，故以胃鏡協助。林哲玄稱，一般未聽過急救時以胃鏡輔助放胃喉，但相信這不會增加死亡風險。

學者：腸穿者照腸增腹膜炎風險

港大外科名譽教授潘冬平表示，現無從得知死者腸狀是何時穿孔，但一般發現病人腸穿最好在24小時內做手術治療，至於在懷疑心臟衰竭下為病人照腸鏡，則屬醫生臨牀判斷，畢竟入侵性檢查對病人構成一定壓力，而檢查前要服瀉藥，若病人的腸早已梗塞，服瀉藥後有可能致腸穿，惟風險不高，而腸穿孔的病人，照腸鏡會增加腹膜炎風險。