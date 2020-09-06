認識主診醫生多年 遺屬：事後約見白等兩小時

院方認為態度有不足

寶血醫院回覆，關於鄺美玲在跟進事件時對病人家屬的態度，院方亦認為有不足之處，因此醫院於去年3月曾向鄺醫生發書函指出其不足，並敦促改善。鄺美玲向本報表示不回應。

死者女：父入院兩小時主診方現身

王小姐說，父親2018年8月11日上午腹痛，因家人認識鄺美玲10多年，十分信任她，得知她當天在寶血醫院，故約了上午9時半帶父到該院求醫，到院後家人一直致電找鄺，她約兩小時後才現身。王小姐說有家人曾提出轉院，但母親堅持已找了鄺，就不轉院，又說母親一向非常信任鄺。

指主診稱「要上鋼琴班」失約

老翁病逝後，家屬相約鄺了解事件，王小姐慨嘆鄺的態度與過去10年大不同，令人極失望。王稱首次相約於去年1月3日會面，鄺無在約定時間出現，「call機都無覆」，家屬苦等兩小時。另一女兒稱事後向鄺查詢，對方解釋「因為要上鋼琴班」，隨後院方安排於同年1月22日，由院方、鄺與家屬會面兩小時，當天鄺亦以「要上堂」為由提早半小時離場。

王小姐說，整件事最失望的是母親，因母親一向視鄺為偶像，「以前我媽不適，看完鄺醫生就會開心番，但經過父親今次事件後，她身體縱有不適，我們亦要帶她看其他醫生」。她說，家人與鄺已斷絕聯絡，日後求醫亦會認真考慮有關醫生是否信得過。