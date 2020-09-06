腹痛翁照腸後亡 家屬質疑寶血失誤 剖屍見腸潰瘍穿孔 院方稱醫委會正查不評論

明報記者 羅嘉凝

判斷受質疑 主診醫生不回應

死者女兒王小姐拿出重甸甸的黑色文件夾，憶述2018年8月11日早上8時，70歲父親左下腹劇痛及腹瀉，上午9時半由家人陪同到寶血醫院求診，外科醫生鄺美玲安排他入院作腹部Ｘ光和腹部超聲波檢查。王稱當晚曾向鄺指出超聲波報告顯示父親左下腹有積液，提議做腹部電腦掃描以排除腸穿，但她引述鄺指超聲波顯示腹部無空氣，疑是缺血性大腸炎而非腸穿。

見超聲波報告憂腸穿

遺屬：提議做電腦掃描遭拒

王又稱，負責照腸鏡的醫生當晚安排父親兩次服瀉藥，惟父親沒大便且肚脹，不見該醫生追尋原因；翌日清晨6時許，父親呼吸困難和急促、血含氧量下降，王稱鄺只暫緩照腸鏡約兩小時，隨後堅持照腸鏡。

照腸鏡期間一度停心跳

轉院直送ICU混亂 延誤10分鐘

王父照腸鏡其間一度心跳停頓，經搶救後恢復心跳，8月12日下午12時許被送到明愛醫院深切治療部（ICU）門口，而非醫院指示的急症室，惟當時ICU病牀已滿要再安排，延誤約10分鐘，他入住後心跳再停頓及需搶救，至下午1時12分證實死亡。王小姐提到轉院混亂時仍感不忿，「其實遲一分鐘都不可接受」，她初時獲告知是救護員自把自為，惟幾經查詢，得悉是寶血醫護要求直送ICU。

王稱解剖報告顯示，父親死因是腸道潰瘍引致腸道膿腫，其乙狀結腸有2.5厘米穿孔。她說，從醫療報告發現醫生未經家人及病人同意為父親插入胃鏡，家屬去年1月3日向寶血醫院投訴，並四度向衛生署投訴，亦去信醫委會及死因庭要求展開死亡調查及死因研訊。

王小姐展示衛生署的4封回信，署方解釋，照腸鏡期間王父維生指數轉差、腹部漲起，鄺為王父急救及決定以胃鏡輔助插入胃喉，以減低腹部壓力，而醫護因先替病人急救，未能事先取得家屬同意。

衛生署回信亦提到，寶血的醫院顧問委員會去年7月曾開會討論此個案，審閱有醫療紀錄後，無對此次急救細節提出異議，但署方已提醒醫院安排救護車轉院時，應與有關醫院及救護員加強溝通。

轉明愛打7支強心針 寶血只打1針

王小姐對3名涉事醫生的表現感失望，不滿院方無主動交代照腸鏡期間曾用胃鏡，並質疑醫護有否跟指引以高級心臟生命支援術為父親急救，又稱明愛醫院搶救20分已打了7支強心針，而寶血負責搶救的醫生急救45分鐘僅打了一支強心針，「今次是我們不幸，抑或這根本是個漏洞呢？」她形容投訴過程折騰且漫長，批評衛生署如何監管院方根據指引辦事，現尚待醫委會及死因庭研訊。其夫稱只為討回一個公道，正索取法律意見。

主診醫生鄺美玲回覆稱不作回應。寶血醫院回覆稱，醫委會會調查投訴，現不便評論有關醫生的臨牀表現。醫委會秘書處稱，該會具紀律處分權力，不宜評論個別醫生的紀律個案。衛生署回覆稱，沒發現醫院在房舍、人手和設備方面違例或違實務守則，但安排轉院的溝通有改善空間。

協助病人的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，等候死因研訊或逾3年，惟民事索償設3年期限，或影響家屬索償權利。司法機構回覆稱不評論個別個案，當死因裁判官認為有足夠資料，並考慮個案情况後，會決定是否展開死因研訊。

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