【Emily】建築師學會64周年 用「邁向65」被質疑避政治

【明報專訊】前日9月3日，係1956年成立嘅香港建築師學會64周年。學會喺facebook專頁慶祝會慶嘅設計，就用上「Approaching 65 years（邁向65年）」，完全無64年字眼，引嚟網民質疑：「64呢？」、「連兩個數字都唔敢講，真係好核突」、「反正都唔慶祝64，我可唔可以退會一年？」學會義務財務長許允恆留言與網民筆戰，反問「如果我們做『64』就會被人說反共。如果我們做『65』就會被人說奶（舐）共呢。為何一切要連結到政治立場呢？」
學會成員與網民筆戰
佢話，「真實的答案是：64週年及65週年的設計都有做過。但商量過後，不如將焦點放在下一屆，反正我們都落任了，為下一屆會長做一點事。」網民留言反駁：「你這樣的回應更突顯對政治立場深思熟慮過！」
許允恆再留言反駁：「只是用了Approaching 65，你便認定別人是逃避89年64事件呢？為何一定要用政治聯想的方法來批判別人呢？」，又話即使「政治敏感度不足」，都唔代表可以錯誤咁去指控人。
會長：別過分敏感 無政治考慮
學會會長李國興同Emily講，希望出面啲人唔好過分敏感，呢個聲明只係希望大家向前看、下年會更好，「我哋估唔到啲人點諗點講，只係做自己應該做嘅嘢」，強調學會一向只係依照專業做事，「從來無政治考慮」。
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