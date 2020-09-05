【Emily】建築師學會64周年 用「邁向65」被質疑避政治

學會成員與網民筆戰

佢話，「真實的答案是：64週年及65週年的設計都有做過。但商量過後，不如將焦點放在下一屆，反正我們都落任了，為下一屆會長做一點事。」網民留言反駁：「你這樣的回應更突顯對政治立場深思熟慮過！」

許允恆再留言反駁：「只是用了Approaching 65，你便認定別人是逃避89年64事件呢？為何一定要用政治聯想的方法來批判別人呢？」，又話即使「政治敏感度不足」，都唔代表可以錯誤咁去指控人。

會長：別過分敏感 無政治考慮

學會會長李國興同Emily講，希望出面啲人唔好過分敏感，呢個聲明只係希望大家向前看、下年會更好，「我哋估唔到啲人點諗點講，只係做自己應該做嘅嘢」，強調學會一向只係依照專業做事，「從來無政治考慮」。