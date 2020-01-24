涉瞞補習職務任DSE報到室主管 助理校長脫罪

自辯以為補習中心有別補習學校

官接納說法

原控罪指稱，被告陳耀輝（40歲）於2018年3月至4月期間，虛假聲明自己在補習學校沒有任何教學職務，誘使考評局委任他為英文科說話能力考試的報到室主管，以獲得報到室主管3780元酬金。

被告自辯時曾稱，校方希望由學校老師擔任主管，但報酬微薄，當時沒有教師願意擔任，被告才無奈接任。

而簽署委任書時，被告認為現代教育是只是「補習中心」（tutorial centre），而非委任書上的「補習學校」（tutorial school），加上他只在現代教育任教經濟，不覺得有利益衝突，亦無意隱瞞。

暫委裁判官黃向戎在裁決時接納被告的辯解，並批評考評局在委任書上沒有定義補習學校的意思。而被告擁有3個碩士學位，亦有任教英文科；即使在趕急情况下仍「咬文嚼字」、對英文字有敏感反應亦可理解，不是匪夷所思，認為被告是真誠相信字眼上有分別，並裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC2636/19】