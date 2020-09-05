警國安處增一助理處長

本報查詢何時及為何有上述人事調動安排，警方沒正面回應，稱國家安全處負責調查的案件涉及國安，為確保行動效能及機密，部門人手編制安排不公開。警方亦不評論個別人員調任安排。

簡啟恩兩周前調任 國安處4處長級執掌

據了解，簡啟恩兩周前被調至國家安全處。政府電話簿顯示，警隊服務質素監察部助理處長暫時懸空。7月警方國家安全處架構成形時，警方增設第三名副處長，由劉賜蕙執掌國安部門，並安排蔡展鵬和江學禮升任警務處高級助理處長和助理處長，蔡展鵬現為國家安全處長。按現最新人事調動，國安處將由4名處長級人員負責。

警方網頁顯示，簡啟恩1991年加入警隊，曾負責行動指揮、人力資源管理及保安等職務。他先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官，去年9月晉升助理處長，掌管服務質素監察部。

網民發起明九龍遊行 警：果斷執法

另外，有網民發起明日在九龍區遊行，計劃在佐敦道起步，經彌敦道遊行至旺角亞皆老街。發起人在Telegram頻道表示，今次遊行沒申請不反對通知書，遊行目的是反對國安法、健康碼及政府藉疫情押後立法會選舉。

據悉，警方會在全港調動2000警力應付這次遊行。警方昨在facebook稱，留意到有人網上號召周日在九龍區進行未經批准集結，重申該活動並無獲得不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均可能觸犯《公安條例》，最高可判監5年 。警方強調會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，適時拘捕，呼籲不要參與未經批准集結或受禁的群組聚集。

（港區國安法）