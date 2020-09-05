聯國專家函中國：國安法侵港自由

外交部：勿干預中港事務

聯合國人權特別報告員奧萊恩（Fionnuala Ni Aolain）和6名專家向致函中國政府，周五（4日）在聯合國人權辦公室網站公開該封長14頁的信，警告港區國安法的關鍵部分欠精確，部分條文「似乎把言論自由或（對中國）任何形式的批評都視為犯罪」，該法令使基本自由及正當程序保護可能遭受侵犯。

信件稱條文破壞法官獨立

信中亦稱，除言論自由，港區國安法條文似乎破壞香港法官及律師的獨立，呼籲當局指派獨立審查人員檢視港區國安法，確保法案符合中國的人權義務。專家也要求中國說明打算如何執行法案提到的「域外管轄權」，即使中國本身不受限於《公民權利和政治權利國際公約》，但針對香港市民採取的刑事程序每個步驟等，都必須完全符合公約。

中國外交部發言人華春瑩昨回應稱，港區國安法是懲罰香港極少數人和保障絕大部分人的法例，有人無視事實，惡意抹黑中國的人權情况和粗暴干涉中國內政。

湯家驊：普通法需法庭詮釋 只看條文不準

行政會議成員、資深大律師湯家驊說，大陸法國家的法律條文較精準，但相關專家應明白，在普通法地方，法律條文需時讓法庭建立法律解釋或理論，如何平衡人權和港區國安法蓋涵的刑事罪行，正是法庭要處理，認為相關聯合國專家只看條文作結論未必最精準。

他稱，聯合國專家可提建議，但港區國安法由中央政府通過，而中國雖是國際人權公約的締約國，但無確認公約，故公約不適用於中國，「嚴格來說對中國無效」。

人權監察倡設國安獨立審查渠道

葉寬柔認同聯合國專家絕大部分質疑，如信中提到警方和維護國家安全公署在執行國安法上有很大權力，但做事保密，質疑如何確保執行法例時能保障人權。她稱，政治現實上不預期港區國安法設獨立審查機制，但現階段政府應提出審查的渠道，例如投訴警察科會否接受相關投訴。

（港區國安法）