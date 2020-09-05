新界地闖關難度增 業界：判決影響大

料城規更嚴 保育需更花工夫

萊坊執行董事林浩文則表示，此案將對往後城規申請，特別涉及保育議題的發展項目，將有參考性及影響，預計城規會未來審理類似申請個案時，將更小心審閱。同區有數個項目尚待「闖關」，如恒地去年以47.05億元售出的元朗和生圍項目，今年初代新買家向城規會提交修訂方案，由2015年獲批建的400幢洋房，減少33%至268幢洋房，其中一幢洋房面積更逾20萬平方呎，成市場焦點，料為本港最大洋房，同時亦在項目內增加綠化設施及休憩用地。

另一龍頭發展商新地，去年10月就元朗南生圍東成里項目申請放寬發展地積比率，並發展為「跨代共居房屋」。項目的住宅部分以2.68倍發展，擬建8幢高樓大廈，縮則下單位數目大增3.3倍至1955伙，當中部分單位採取長者友善設計，涉及94.36萬平方呎。另地盤的東北部分將設有一個約2.58萬平方呎園景區，用以加強緩衝效果。