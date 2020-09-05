新界地闖關難度增 業界：判決影響大

【明報專訊】對於環保團體推翻元朗豐樂園項目的發展，發還城規會再審議，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，有關判決具影響力，因為新界區如元朗南生圍地區，涉及不少瀕危物種，包括2004年被世界自然保護聯盟列入瀕危物種的盧文氏樹蛙、部分稀有的蝴蝶等，在是次案例下，發展商或土地持有人未來向城規會申請發展相關項目時要在保育項目上「花工夫」，如承諾對保育項目管理得宜等條款，長遠而言對未來新界土地發展具一定的影響。
料城規更嚴 保育需更花工夫
萊坊執行董事林浩文則表示，此案將對往後城規申請，特別涉及保育議題的發展項目，將有參考性及影響，預計城規會未來審理類似申請個案時，將更小心審閱。同區有數個項目尚待「闖關」，如恒地去年以47.05億元售出的元朗和生圍項目，今年初代新買家向城規會提交修訂方案，由2015年獲批建的400幢洋房，減少33%至268幢洋房，其中一幢洋房面積更逾20萬平方呎，成市場焦點，料為本港最大洋房，同時亦在項目內增加綠化設施及休憩用地。
另一龍頭發展商新地，去年10月就元朗南生圍東成里項目申請放寬發展地積比率，並發展為「跨代共居房屋」。項目的住宅部分以2.68倍發展，擬建8幢高樓大廈，縮則下單位數目大增3.3倍至1955伙，當中部分單位採取長者友善設計，涉及94.36萬平方呎。另地盤的東北部分將設有一個約2.58萬平方呎園景區，用以加強緩衝效果。