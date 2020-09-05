譚凱邦覆核勝訴 官裁違「公私合作」政策 豐樂圍項目發還城規重審

長實回應表示，關於環保觸覺對城規會之司法覆核，集團正在了解判辭。

本案申請人為譚凱邦，答辯人為城規會，長實子公司Mutual Luck Investment Ltd.為利害關係方。

合作環團退出 長實照獲批

長實2005年高調宣布伙同世界自然基金會（WWF）合作發展項目，2013年向城規會申請發展豐樂圍80公頃的地皮。惟基金會多年受輿論壓力下，同年5月以擔心項目未能達成長遠保育目標為由，宣布退出項目。城規會最終向長實施加額外條件，包括發展商要就保育基金向漁護署和環保署遞交發展報告等，同年11月通過有關申請。

城規准設基金彌補 官裁越權

法官區慶祥在判辭表示，豐樂圍位處的后海灣擁有重要生態和保育價值，涉及重大公眾利益，需受長期保育和保護。區官指出，城規會早年已就后海灣的規劃制定一系列指引，當中包括引入公私營合作的發展方式，認為上述方式屬城規會政策中的重要元素，亦能確保漁塘和濕地得以長期保育，裁定城規會批出發展項目的做法有違政策原意。

區官又稱，公私營合作的方式能令發展項目受密切監管，即使城規會改為向長實施加額外條件，公眾已失去提出意見的機會，認為城規會做法越權，亦有違公眾合理期望，裁定申請人勝訴，城規會須重新審議有關發展項目，並支付申請人訟費。

城規委員料難再過 需新方案

城規會委員潘永祥說，城規會當初批准有關申請，是基於發展商稱會實施一個基金以管理濕地的長遠發展，與引入保育團體合作目的相同，都是確保發展項目需符合保育要求，認為今次法庭的演繹較嚴格，變相要求發展商必須與保育團體合作。他稱，城規會需視乎判辭詳細內容，包括法庭對「公私營合作」定義，再決定重審期間是否批准有關申請，但他認為按目前法庭判決下，城規會否決申請的機率極高，意味發展商需重新提交一個符合法庭要求的申請，然後城規會再展開公眾諮詢、申訴及審批，有關程序估計要由發展商提交新申請起計約一年。

環團：重要指標作用

綠惜地球總幹事劉祉鋒歡迎法庭裁決，認為裁決對日後涉及環境生態敏感或高生態價值的發展項目，具重要指標及參考作用。他稱政府當年項目規定需引入環團以公私營合作形式發展，是希望「雙軌並行」兼顧環境保護與發展，故豐樂圍項目必須取得環團的共識，發展商必須承擔保護環境及濕地的責任，而非自行以成立基金的方式發展。他強調，任何發展必須避免對環境產生負面影響，而並非單靠緩解措施紓緩。