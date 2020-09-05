李偲嫣子毆繼父 控方因「被告與事主背景」撤控

官稱事主傷勢不輕 控方：簽保合適

報稱廚師的被告劉仲良（26歲）被控今年6月26日，在元朗八鄉路一帶非法及惡意傷害謝鋮浚。被告被捕後一直還押至今。裁判官張潔宜指出，事主的傷勢並不輕微，控方表示同意，惟鑑於被告與事主的背景，認為簽保方式處理本案較為合適。

案情指，案發當日凌晨，謝鋮浚、李偲嫣和被告在元朗吃畢消夜後，由謝鋮浚駕車接送被告回家。被告期間接聽電話，情緒遂變得激動。謝其後將車輛駛至元朗八鄉路一帶，並與被告發生爭執。

被告期間對謝鋮浚的頭部拳打腳踢，並用李偲嫣的三腳架毆打謝約10分鐘。被告曾一度乘搭的士逃走，惟後來折返，並再次對謝拳打腳踢，以及再次以三腳架毆打對方。有途人目擊事件報警，被告當場被捕，謝則送院治理，其臉骨有骨折，身體多處地方有紅腫、瘀傷和擦傷。

律政司：一般考慮案情等撤控

律政司回應，一般而言，律政司會考慮整體案情、具體情况和相關因素，來決定是否對被告人不提檢控，並讓其簽保守行為。

【案件編號：TMCC1087/20】