涉網上煽動殺警 資科辦主任被捕

資科辦：有關員工已停職

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）發言人表示，非常重視員工操守，對於有員工涉嫌干犯違法行為，資科辦高度關注，必定會嚴肅跟進處理。有關員工已被停職。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司表示，自去年中發現有人利用網上社交平台散播暴力及仇恨，煽動他人犯法及使用暴力，企圖製造對警務人員或政府仇恨，從而撕裂或分化社會，近期亦有人於網上鼓吹他人參與9月6日九龍區未經批准集結，煽動到時堵路等影響他人行為。

經討論區「airdrop」散播

曾言用車撞防暴警

網罪科調查及分析情報後，發現有人自今年4月起，於網上討論區平台、社交平台及透過手機「airdrop」功能多次煽動他人參與未經批准集結，亦曾言用開山刀殺害休班警、用車撞防暴警等。警方前日展開行動，在杏花邨拘捕一名25歲女子，涉嫌串謀或唆使謀殺，根據法例，一經定罪可囚終身。她已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。行動中，探員檢獲兩部電腦及兩部手提電話，相信與案有關。案件仍在調查中，暫不排除會有更多人被捕。

網罪科上月亦拘捕一名25歲入境處女文書助理，涉嫌於去年底至今年8月未獲授權進入入境處電腦，將官員及警務人員的個人資料，交給通信程式Telegram的起底平台負責人發放。她被控1項公職人員行為失當和5項不誠實取用電腦罪名，已於東區裁判法院提堂。