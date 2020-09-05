餐廳賣眾志口罩 海關拘負責人

海關表示，早前接獲舉報，稱有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」及「ASTM Level 1」等標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱，早前已拘捕兩人。海關跟進調查後，昨再在觀塘拘捕一名31歲涉案餐廳女負責人。案件目前仍在調查中。

另一負責人稱政治打壓：咁多假口罩唔拉

The Artlab by Favilla負責人梁先生證實，海關人員昨午曾到餐廳指明要找他，職員稱他不在場，海關在場拘捕一名女股東，並向職員表示晚上會到其家找他。一直在外面工作的梁坦言會有少許擔心，但他晚上會如常回家，不會逃避，「要拉就照畀佢拉」。他說，早前曾以成本價購入數百盒眾志口罩，於3間分店出售，並以原價全數賣出，「一蚊都無賺過」，又說沒有後悔購入口罩，形容整件事是政治打壓，「成條街咁多假口罩又唔拉」。

前眾志秘書長黃之鋒批評海關收到政治任務，打擊黃色經濟圈，已通知律師協助。他說，商務及經濟發展局長邱騰華同時反對美國把香港貨物標注為「Made in China」，形容香港政府內部「精神分裂」。