15泛民議員去留 看逾半支持者意向 門檻低於早前倡議 鍾庭耀：減灰色地帶

今次參與民調的議員包括民主黨（7人）、公民黨（5人）、香港本土毛孟靜、工黨張超雄、社福界邵家臻；此外，街工梁耀忠向傳媒表示會參考民調結果。

林卓廷：免建制支持者左右決定

香港民意研究所行政總裁鍾庭耀早前曾建議「雙門檻」，分別設於整體受訪者一半；或民主派支持者三分二。今次門檻有別，民主黨主席胡志偉解釋，以前者而言，「無理由民主派決定去留時，可接受保皇黨意見」；而後者則門檻過高，故將門檻調低。該黨林卓廷亦表示，若以前者為門檻，料民主派支持者意見較分歧，一旦建制派支持者意見一面倒，「最後變成建制派支持者左右去留，難與支持者交代」。

鍾庭耀認為現時門檻縮小灰色地帶，但亦稱，中立意見受訪者亦會計算在內，有機會支持留守、離任的受訪者均不過半；被問到若出現此情况會如何處理，胡志偉稱會參考不同資料再作政治判斷。

鍾庭耀：若有議員不受綑綁 不應問其授權

至於為何僅以參與民調議員的支持者為標準、而非面向所有民主派支持者，民主黨稱曾建議改為所有民主派支持者，但鍾庭耀認為議員原有授權來自其支持者，不接納建議。鍾庭耀昨稱對此相當堅持，因若有民主派議員不受綑綁，便不應詢問其授權。

多名參與民調的議員均表態傾向留守，胡志偉稱有重要責任守住議會，會向公眾解說，冀受訪者接到電話時表達有充分資訊的意向；該黨昨日亦上載「懶人包」，講解傾向留守的原因，當中引述多名學者意見、又舉出外國杯葛議會後果的例子。

公民黨黨魁楊岳橋稱，該黨必然服膺民調結果，認為需要留在議會，會努力向公眾交代理據；毛孟靜認為議會戰線不可輕言放棄，如多人杯葛，人大有可能重新委任民建聯鍾樹根、工聯會王國興等人；工黨張超雄強調延任是違法、違憲，但責任上如就此離開，立法會中空「兇險更大」。

劉頴匡：忽略要求離任選民 未徵詢抗爭派

勝出新東初選的民間集會團隊發言人劉頴匡認為，現時門檻相較早前的三分二民主派支持者，是有進步，但質疑民調僅面向參與民調議員而非整體民主派支持者，「很多要求離任（選民）的不是支持他們，但都是民主派的支持者，似乎忽略這部分選民，將來選舉是否亦放棄這批選民？」他並稱民主派並未就民調徵詢抗爭派意見，「只是民主派內部商討，將來雙方合作基礎如何？」

明報記者