私家偵探連環非禮女學生 最少涉4案 藏400狎童片

稱欲攝校章 摸胸掀裙

一名13歲穿校服的初中女生於周二下午返回葵涌邨寓所時，一名可疑男子尾隨她進入升降機，更尾隨她到某樓層。該男子向事主搭訕，聲稱欲拍攝其校章，事主不虞有詐跟隨對方到後樓梯，男子伸手觸碰事主胸部取其校章拍攝，再伸手掀起其校裙欲脫去其內褲，事主受驚逃走及報案。

葵青警區重案組第2隊接手調查後，前日早上拘捕一名29歲男子，並在其手機內發現最少400個涉兒童色情影片及相片的檔案，估計有為數不少受害人未有報案，呼籲受害人與警方聯絡。警方接獲舉報，懷疑他另涉今年5月及7月在葵青及黃大仙區發生的3宗同類案件，包括5月涉嫌在慈正邨將9歲女童誘騙到後樓梯，再在女童面前自瀆。

警料不少受害人無報案

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源警司稱，疑犯專向獨行女生搭訕，再把她們帶到僻靜處下手，每次犯案會拍攝留念，亦不時上網下載兒童色情影片和相片。疑犯涉非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品及管有兒童色情物品被捕，昨仍被扣查。消息稱，被捕男子叶×鑫外表俊朗，與20歲女友同居將軍澳，報稱任稱私家偵探。

葵青區家長蔡太說，聞非禮案後不會再讓女兒單獨外出。她說區內不時有老翁向女兒搭訕稱「你好靚呀」，女兒因而受驚，「𠵱家好驚呀，返放學都會接。唯獨學鋼琴佢自己返（家），以後唔會啦！」中五女生甘同學稱對案件「有啲驚」，日後會盡量找人陪同外出。

另外，前晚8時許，兩名分別12及14歲女童從沙田秦石邨步往新田圍邨方向，途經盛田街時，一名20餘歲男子尾隨二人，及後上前向二人展示下體，兩名女童逃走及報警。警方正追緝該名年約20至30歲、身高約1.7米、中等身材、黑髮、身穿黑色長袖風褸及沒穿褲的男子。

另外，一名53歲民安隊男長官昨日被捕，他涉嫌上周在駿洋邨內藉詞按摩非禮一名20歲女隊員。