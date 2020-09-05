藏摺刀萬用刀 侍應囚9月

被告劉傑寧（25歲）曾於庭上辯稱，當日帶着榛子醬及杯碟等準備練習冲咖啡，至於攜帶供滾軸溜冰之用的黑面巾、手套及維修工具，是因忘了從背包取出，而涉案的刀為「日常攜帶品」，以便不同需要。裁判官林希維直斥被告「謊話連篇」，稱他作為侍應，應熟知食材及用具須妥善處理，不可能與運動用品一同存放，認為其說法有違邏輯，拒絕接納其證供。林官續說，案發時附近有大型警民對峙，被告身上有示威者常用裝備，難想像他帶着4把刀有何正當用途，唯一推論是有意圖自行或供他人作傷人之用，故裁定被告罪成，判監9個月。

男生藏槌索帶感化18月

另外，男學生伍薊瑜（17歲）承認去年9月30日在旺角無牌藏有一部無線電通訊器，被判罰款5000元；知專男學生羅卓峰（21歲）承認去年11月11日在柴灣管有兩包膠索帶、一把槌、一支六角匙及一支噴漆，意圖損壞他人財產，被判感化18個月。

【案件編號：ESCC32、679、1741/20】

（反修例風暴）