新城市衝突 3男認暴動罪 遇襲警面多處骨折 眼仍有重影

3名被告依次為梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及學生李文謙（17歲）。首、次被告昨承認兩項暴動控罪，第三被告則承認一項暴動罪。控罪指3人於去年7月14日在新城市廣場，與其他身分不詳的人參與暴動；首、次被告另涉同日於383號舖外參與暴動。此外，3名被告共被控兩項有意圖而傷人罪，獲控方不予起訴，存檔法庭。該兩項控罪指3人分別於同日同地有意圖而傷害警員張歷恆和郭兆恒。

17歲被告稱現場氣氛影響錯判

辯方求情時均稱，3名被告向來不是會使用暴力的人，形容事件對社會、傷者及被告都是悲劇，冀法庭判刑時考慮導致事件的社會背景。代表李文謙的大律師稱，被告案發時年僅16歲，當日他回家途經新城市廣場，本身一直對社會公義有看法的他受現場氣氛影響，才作出錯誤判斷。散庭後，龔志遠的媽媽依在被告欄外痛哭。

兩便衣警遭圍毆一分鐘

控方案情指出，當日警方到沙田驅散示威者，其後警員進入新城市廣場，遭示威者從高處擲雨傘及水樽等。負責拍片的便衣警員張歷恆目睹同袍被襲，上前支援時被至少20名示威者包圍襲擊，其中首被告腳踢及用雨傘擊打他，次被告擲雨傘但沒擊中，第三被告則不停用雨傘擊打他多於20下。張遇襲不久，便衣警員郭兆恒與同袍失散，他衝上扶手電梯時被包圍及推倒，再遭示威者拳打腳踢，首被告及次被告亦以雨傘擊打及腳踢他。兩次事件均歷時約一分鐘。

一警短暫恢復文職 一正常復工

事件中張歷恆眼眶周邊骨折、左眼血腫，雙眼有重影，事後兩度接受手術，但左眼視野仍有重影及陰影，之後沒再執行前線職責，只短暫恢復文職工作，至今年6月因左眼眶發炎，再度獲發病假。郭兆恒事後頭皮有裂傷，面及背擦傷，其後回復正常工作。警方事後從新城市廣場的閉路電視及傳媒片段中認出及拘捕3人。

明報記者

【案件編號：DCCC813/19】

（反修例風暴）

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