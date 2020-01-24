【Emily】改校名Xiang Gang U 校方譴責歧視 港大校園電視下架惡搞迎新片

【明報專訊】港大學生會校園電視近日「惡搞」官方迎新片段，將港大改名做「The University of Xiang Gang」（Xiang Gang為香港二字普通話拼音），話會有內地學生同「間諜」入學，「歡迎高考學生」同「驕傲」花百萬入學嘅內地生；又話嚟到壓迫、暴政嘅「反烏托邦」世紀，諷刺校方因政治利益而解僱學者，學校關上院校自主及學術自由嘅大門，叫學生要守規矩、愛國同噤聲。
張翔等批影片播仇恨言論
由港大校長張翔、副校長等多名大學高層組成嘅中央管理小組發信，譴責影片內容有欺凌同仇恨言論，校方重視思想和言論自由，但必須符合文明基本原則同包容尊重嘅價值觀。校方批評，影片對特定學生組群嘅描繪令人反感、感到傷害同不公，只根據學生出生地而作歧視，呢種行為喺世界上任何地方都會受譴責，亦不代表大學大多數人嘅觀點；要求影片下架，製作者要向港大嘅所有人道歉。
港大校園電視噚日凌晨將影片下架並喺facebook致歉，話影片製作目的無意圖攻擊任何人，只係為政治諷刺及模仿，原意為諷刺校方多番無視同學嘅意見，資源分配亦側重內地生以及校政受到干預，但用字不準確，引起誤會。
港大校友、行政會議成員湯家驊就喺fb慨嘆，「唉！一次又一次令我愧為港大畢業生」。