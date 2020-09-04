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2020年9月4日星期五
港聞二
專家證人推斷彥霖曾現思覺失調 稱陳父為患者 子女較常人高風險
青山醫生診斷無幻聽 專家：陳僅15歲 未必清楚表達
不滿兩案判罰過輕 律政司申加刑獲批
日籍男涉藏氣槍被捕 領館稱警未證國籍
首破冰毒滲木家俬運港 抵埗斬件提煉
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黎智英刑恐罪脫 官指《東方》記者不誠實
曾鈺成：不見中央有意動搖司法獨立
匿名信風波 再促司法機構交代 周浩鼎：非施壓
涉擅取用子派位系統 教局主任遭起訴
新推4居屋3望墳景 啟翔苑呎價或逾萬
古諮會下周開會 確認畢打行一級歷史建築
粉嶺高球場地契屆滿分拆續約 32公頃住宅用地獲3年過渡期
裝修工認藏子彈霰彈槍 篤灰刑期減半囚6年
校外活動穿校服 教區要求學生申請 向屬校發備忘籲保持警覺 團體批評削自由
屯門反黑 拘涉何福堂斬人4男女
內地招兵 祈福黨街頭騙120萬
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【Emily】改校名Xiang Gang U 校方譴責歧視 港大校園電視下架惡搞迎新片
【Emily】回到電子系創立時…… 中大講高錕暖心舊事
【Emily】將增「十部八部」閘機 出入立會嘟完又嘟
【Emily】關注深井拋動物案 荃灣區會為死去小動物默哀
【Emily】泛民議員函懲教促恢復公務探訪
【Emily】抗日勝利紀念日 國安署長出席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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