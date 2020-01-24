內地招兵 祈福黨街頭騙120萬

72歲婦損失約50萬元財物

西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，警方8月31日接獲一宗於香港仔田灣發生的祈福黨騙案，事主於街上遇上一名騙徒，對方警告事主「撞邪」，其間另一騙徒現身自稱神醫，可助事主消災解困，誘騙事主交出財物和金飾，放入膠袋用作拜神。騙徒其後趁機把財物調換成袋裝調味料後逃去，事主回家後始發現財物不翼而飛。

警方翻看閉路電視片毁，得悉騙徒登上私家車，前日追蹤該私家車到粉嶺欣盛苑，當時2男3女騙徒正向另一女子埋手，探員隨即上前拘捕5人，其後再到觀塘拘捕一名55歲逾期居留的內地男子。

兩男兩女涉逾居偷渡入境

被捕6人由43至55歲，為集團骨幹，當中一男一女為本地人，其他兩男兩女為逾期居留或涉非法入境的內地人，眾人涉串謀行騙、管有虛假文書、協助及教唆他人逾期居留、違反逗留條件被扣查。

6人已各被暫控一項串謀行騙罪，其中一名43歲姓吳內地男子及兩名內地女子各被暫控一項管有虛假文書罪及一項非法入境罪；姓吳內地男子及一名50歲姓陳本地男子各被暫控一項協助及教唆他人非法入境罪，案件今日在東區裁判法院提堂。行動中，警方檢獲6人犯案時所穿衣物、接載私家車、10萬元現金、銀行卡、手機、符及袋裝調味料。

西區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，該祈福黨組織嚴密，先招攬同鄉來港並安排住宿，再操控其犯案，形容手法是「一條龍套餐」。警方稱今年首8個月共發生14宗祈福黨騙案，較去年同期7宗多一倍；涉款達470萬元，較去年同期58萬多7倍，事主為47至76歲的家庭主婦或長者。