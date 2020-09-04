校外活動穿校服 教區要求學生申請 向屬校發備忘籲保持警覺 團體批評削自由

「提高學生守法意識 增認識國家」

教育局曾多次去信學校及辦學團體，提醒不應容許學生罷課或在學校叫口號、拉人鏈等，學生亦不可穿校服參加校外政治活動（見表）。天主教香港教區教育事務主教代表劉超賢前日向屬下學校發備忘，提醒學校校監、校長及教職員合作，讓學校日常運作「能從去年的社會事件，以及今年為防疫而停課多月所帶來的困擾，盡快恢復過來」。

稱嚴重行為偏差才考慮訓輔外處理

劉超賢於備忘稱，學校要提高學生守法意識，增進其對國家的認識，培育他們成為良好的國民及公民。他又稱，學校應保障師生的言論自由，但無論在課堂內外，學生及教職員都必須以和平、理性、尊重與包容，及合乎教育原則的方式表達意見，任何人均不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更絕對不應散播仇恨與暴力的思想。

他提醒學校宜「保持警覺」，確保任何以學校名義成立的組織、舉辦的活動、學生代表學校參加或穿上校服參加的校外活動，「均事先已獲得校方批准或支持」。他稱學校職責是教育學生，若學生行為出現偏差，須先按校本訓輔機制處理，而當學生行為出現嚴重偏差時，才考慮以其他更合適方式處理。

鄭家朗：穿校服去補習都要得批准？

鄭家朗批評教區多次去信學校，明顯針對過去一年罷課、拉人鏈等活動，擔心被教育局「抽秤」，故對學校及學生「步步進逼」。他質疑校服是學生的一部分，學生有自由決定是否穿校服及參加什麼活動，「是否放學穿校服去補習都要得學校批准？這件事是不合理的」。