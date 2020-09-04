裝修工認藏子彈霰彈槍 篤灰刑期減半囚6年

【明報專訊】58歲裝修工前年凌晨在深水埗通州街公園附近被搜出一支已上子彈的霰彈槍及7發子彈，聲稱替他人保管涉案槍彈，被捕當日因女友人稱男朋友遇襲而帶槍借她，早前承認無牌管有槍械及彈藥罪，昨在高等法院判刑。法官李素蘭考慮被告第一時間認罪，以及轉為污點證人成功頂證給他子彈的另一被告，扣減他一半刑期，判監6年3個月。
被告陳東荣（58歲），承認於2018年7月21日在深水埗無牌管有一支霰彈槍及7發子彈。
轉污點證人 另一被告定罪
法官判刑時稱，會將量刑起點訂為12年，惟被告從內地偷運槍及子彈來港，涉及跨境犯罪，並明知女友人會將槍用作犯罪用途下借槍給她，被捕時霰彈槍亦已上膛，以上均屬加刑因素，因此加刑半年。
法官考慮被告第一時間認罪，涉案槍械並無使用過，被捕後一直主動與警方合作，且提供真實而重要證供指證另一被告，將其成功定罪，故接納辯方求情理由，扣減一半刑期，最終判監6年3個月。
案情稱，警員當晚巡邏時看見不斷徘徊的被告，上前截查時被告拔足逃跑，最終被截停並搜出一支已上膛的霰彈槍，警員沿被告的逃跑路線再發現另外6發子彈。陳在警誡下聲稱代人保管槍械及彈藥，被捕當日因女友人說她的男友被人襲擊，應其要求才帶槍借給她。