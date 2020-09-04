裝修工認藏子彈霰彈槍 篤灰刑期減半囚6年

被告陳東荣（58歲），承認於2018年7月21日在深水埗無牌管有一支霰彈槍及7發子彈。

轉污點證人 另一被告定罪

法官判刑時稱，會將量刑起點訂為12年，惟被告從內地偷運槍及子彈來港，涉及跨境犯罪，並明知女友人會將槍用作犯罪用途下借槍給她，被捕時霰彈槍亦已上膛，以上均屬加刑因素，因此加刑半年。

法官考慮被告第一時間認罪，涉案槍械並無使用過，被捕後一直主動與警方合作，且提供真實而重要證供指證另一被告，將其成功定罪，故接納辯方求情理由，扣減一半刑期，最終判監6年3個月。

案情稱，警員當晚巡邏時看見不斷徘徊的被告，上前截查時被告拔足逃跑，最終被截停並搜出一支已上膛的霰彈槍，警員沿被告的逃跑路線再發現另外6發子彈。陳在警誡下聲稱代人保管槍械及彈藥，被捕當日因女友人說她的男友被人襲擊，應其要求才帶槍借給她。

【案件編號：HCCC287/19】