粉嶺高球場地契屆滿分拆續約 32公頃住宅用地獲3年過渡期

本土研究社周二（1日）在fb專頁發文稱，粉嶺高球場地契於8月31日到期，查冊時卻發現高球場的「等待註冊的契約」一欄仍空置，質疑政府與粉嶺高球場所屬的香港哥爾夫球會秘密續約，促當局交代新地契的詳情，包括為用作住宅發展的用地設3年「過渡期」的詳情等。

本研社促交代過渡期詳情

政府去年接納土地供應專責小組意見，將粉嶺高球場172公頃用地中的32公頃改作住宅發展。民政事務局發言人表示，除用作住宅發展用地外，其餘140公頃用地會以象徵式地價續期至2027年6月30日，若球場再獲批續約，政府會向球會徵收減免地價。發言人續稱，球會在新政策下須在續約期內向外界團體開放設施總量的30%，並合辦公眾人士可參與的體育活動，每月最少240個活動時數。

其餘140公頃續約至2027年

本土研究社成員陳劍青表示，雖然政府與球會續約期縮短，但目前未有足夠資料向公眾交代，與球會續約有否設「日落條款」、開放給公眾的條件是否有變等。他舉例，以往計算球場開放予公眾的時數以人頭為單位，即10人在同一小時使用球場，會計算為向公眾開放10小時。