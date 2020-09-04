古諮會下周開會 確認畢打行一級歷史建築

09年業主反對評級 下周再確認

由已故愛國商人霍英東家族持有的中環畢打行及沙宣道33號大宅及車庫，古諮會早於2009年3月通過分別訂為一級及二級歷史建築，惟因業主反對，未有確認評級，古諮會委員下周開會將作出確認。

上環蘇杭街112號、西營盤第二街公共浴室及九龍城衙前塱道24號，古蹟辦獨立歷史建築評審小組亦完成評級工作。上環蘇杭街112號為百年老店「源吉林」盒仔茶的店舖，至今仍在營業，為1900年代興建的唐樓，建議訂為一級歷史建築。而西營盤公共浴室被建議評為二級歷史建築，九龍城大和堂所在的衙前塱道24號戰前唐樓，亦建議評為三級歷史建築。

聯和市場活化 保留大部分建築

路德會社會服務處於2018年獲批活化聯和市場成「聯和市場 - 城鄉生活館」，最新計劃書稱會大致保存室內間隔及布局，正門寫上「聯和市場」、「魚市場」、「菜市場」等字體，以及肉檔設計等均保留，並復原檔位前方溝渠。市場東面廣場會興建新翼，提供單車庫及地下機房等，西面廣場則設雨水花園等新園景。

活化後，聯和市場中翼將提供檔位及舖位售賣本地農產品及傳統手工藝品；西翼則設立餐廳，提供本地菜式；東翼有文物詮釋區，介紹粉嶺城鄉變遷，更設單車導賞。

古蹟辦審議後，認為建議可接受，市場外牆能保持原狀，認為能重現原來設計，彰顯市場的建築價值。古諮會下周四討論相關文物影響評估。