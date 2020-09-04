新推4居屋3望墳景 啟翔苑呎價或逾萬

近龍翔道多噪音 裝隔音鰭或礙景觀

位於鑽石山的啟翔苑有兩座大廈，提供940個單位，為今期居屋最受注目屋苑，單位平均呎價亦最高。以臨時定價計算，部分單位每平方呎售價達過萬元，臨時售價介乎229萬至513萬元。啟翔苑毗鄰荷里活廣場，只需步行數分鐘就到達鑽石山港鐵站，但四周被工業大廈及住宅樓宇包圍，單位多望樓景。

啟翔苑北面為龍翔道，南面為彩虹道，附近交通繁忙，亦相對嘈雜，大部分單位裝減音窗，靠近街道單位設隔音鰭，或阻礙景觀。屋苑小量單位為開放式設計，較適合一至二人居住。

火炭彩禾苑最快入伙 大單位可間3房

馬鞍山錦駿苑景觀較開揚，向西高層單位有機會享海景，向東亦有山景，並鄰近大水坑港鐵站，惟山上有零散山墳。錦駿苑最大特色為部分單位設有減音露台，由於屋苑毗鄰西沙路，噪音較大，故以露台及梗窗減低音量。錦駿苑規模較大，有5座大廈共2079個單位，臨時售價介乎198萬至406萬元。

買家如希望盡快入伙，已於今年8月建成的火炭彩禾苑，為今期最早落成屋苑。屋苑只有一座大廈共806個單位，最大特色為單位面積大，最大單位為614平方呎，可間3房，每層有3個單位設兩個廁所，可間成有套廁的主人房。彩禾苑靠近山邊，值得留意業主需負責維修及保養大範圍斜坡，並要清理地界外山泥傾瀉泥石或巨石，遷入後管理費或非常高昂，而部分向山單位亦見墳景。

粉嶺山麗苑綠表首期最低6萬元

至於4個屋苑中數量最多、售價較低的是粉嶺山麗苑，6座大廈共3222個單位，實用面積由278至451平方呎，臨時售價為123萬至272萬元，綠表首期僅需6多萬元。屋苑周圍配套少，亦被山墳及認可殯葬區包圍，而山麗苑亦距粉嶺港鐵站甚遠，坐小巴也需20分鐘才抵達。

「撻訂」居屋重售 包括長沙灣東涌

此外，小量「撻訂」居屋於今期重售，同樣會跟隨今期折扣計算，有機會比過去售價更低。當中包括長沙灣凱樂苑6個單位，其中有629平方呎的三房大單位，而12個東涌裕泰苑單位亦重售。

上期居屋除何文田冠德苑外，5個屋苑包括長沙灣凱德苑及將軍澳雍明苑等，都有單位被納入重售項目內，惟房委會稱相關資料仍在核實，稍後才公布詳情。