涉擅取用子派位系統 教局主任遭起訴

控10項不誠實取用電腦

被告彭偉傑（57歲）被控10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪，他案發時在教育局學位分配組任職教育主任，職責主要包括管理及操作「學生資料管理系統」。

教育局的中央電腦系統設兩個數據庫，分別為「學生資料管理系統」及「中一學位分配系統」。前者載有所有中學學位分配辦法學生申請人的個人資料，後者處理中一派位。兩個數據庫的數據均為限閱資料，教育局人員除非職責所需，否則不得取用有關數據庫。

被告2016年8月向教育局申報，其子是2015/2017年度中學學位分配辦法的學生申請人。被告接獲上司通知，不得就其子的申請和派位結果資料，而取用教育局的電腦數據庫。

控罪指，被告涉於2016年8月15日至2017年9月18日，先後10次取用載有「中一學位分配系統」數據庫的教育局中央電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。廉署稱，被告涉嫌就其子中學學位分配辦法申請的相關校內成績，取用「中一學位分配系統」。