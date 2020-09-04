曾鈺成：不見中央有意動搖司法獨立

「行政比較高 這是內地的看法」

民主黨前主席劉慧卿昨在網台節目《議會內外》訪問曾鈺成，曾鈺成稱回歸前也無三權分立，當時立法局容許政府官員出任議員。他認為「行政主導」是用以描述行政、立法間的關係，「三權分立好像有行政、立法不相伯仲的含意，這是不對的，行政比較高，這是內地的看法」。

對於終審法院首任首席法官李國能與現任首席法官馬道立均曾提及「三權分立」，曾鈺成認為對方是描述司法機構與行政、立法之間的關係，藉此點出司法獨立的精神。他說，香港的制度與美國典型的「三權分立」模式不同，他解釋本港立法會沒完整的立法權，絕大部分法案由政府提出，又舉例《港區國安法》由全國人大常委會通過，特首林鄭月娥簽署後刊憲生效，其間立法會無法過問。

民主派立法會議員的「去留問題」成為輿論焦點，曾鈺成認為當中涉及政治考慮，但稱留任是最自然的做法，不接受委任是「自作多情」，「誰委任你？沒有，它（中央）只說第六屆任期延長（不少於）一年」。

泛民今辦民調記招

民主黨、公民黨、議會陣線毛孟靜、工黨張超雄今日會與香港民意研究所行政總裁鍾庭耀舉行記者會，公布民調安排。民主黨林卓廷稱，上述人士同意參與民調計劃；毛孟靜說冀盡最大努力，做到民主派議員可「齊上齊落」。社會福利界邵家臻早前曾表示傾向留守，但亦會按民調決定去留，他昨稱想法無變。

民主派近日續辯論去留，議會陣線朱凱廸日前在facebook稱，集體杯葛、成立民間議會、借助國際力量，對中共壓力更大。林卓廷留言回應，爭取馬上進行選舉與堅守議會戰線無根本矛盾。

民主派去留亦牽涉約滿酬金問題，表明去意的陳志全在fb直播透露，立法會主席梁君彥亦認為《基本法》列明議員任期為4年一屆，應發放約滿酬金，但正去信政府並等候回應。立法會行管會昨原定商討約滿酬金問題，但梁君彥稱因政府未回信，故抽起議程。被問到有否挽留陳志全，他稱政治上議員要自行決定，作為立法會主席，冀議員可為市民服務。有行管會成員稱，約滿酬金涉法律問題，政府亦要向律政司索取法律意見。