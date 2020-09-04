黎智英刑恐罪脫 官指《東方》記者不誠實

稱作供態度迴避 事後露笑容證沒受驚

黎智英早前否認於2017年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅記者X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。裁判官鍾明新指出，控方須證明黎當時威嚇對事主造成人身傷害，以及有意圖令事主受驚。

鍾官形容，事主庭上作供的態度迴避，沒正面回答問題，情况在盤問階段尤其明顯，裁定他非誠實可靠的證人。至於事主案發時舉止，鍾官從涉案影片指出，事主當時仍面露笑容，雖然部分人受驚仍會強裝鎮定，惟事主當時理應不會以笑面對。此外，事主當時並非與黎智英獨處，知悉有同事正拍攝，他事後亦立即繼續拍攝黎，甚至向同事說「唉，做咩咁勞嘈」，裁定事主沒因黎的言論受驚，反而視為一個笑話、態度嘲弄。

併發憂鬱 未肯定與案有關

至於事主事後患上適應障礙症併發憂鬱情緒，鍾官指出，事主事後多次去信律政司，投訴遭政府部門打壓，可見他一直心懷不滿，法庭未能肯定其精神狀况與本案有關。

至於事主供稱黎智英聲言「我實搵人搞╳你」，鍾官形容說法乏影片佐證，黎亦在錄影會面稱忘記當日說話內容。鍾官認為，「搞」帶有不同意思，正如黎在錄影會面亦稱《東方日報》記者「成日搞我」，認為沒足夠證據黎當時威嚇對事主造成人身傷害。

稱二人積怨久 信黎發脾氣非預謀

鍾官稱，事主已跟蹤黎智英多年，甚至有侵犯私隱的情况，可見二人積怨已久，又形容黎當日責罵事主後離開，其後兩度折返再罵，反映黎的行為沒預謀和事前計劃，只因憤怒和沮喪而發脾氣，接受他當日衝口而出，未細想說話內容，裁定黎沒意圖令事主受驚。

自1995年任職《東方日報》的事主早前供稱，他2014年開始採訪有關黎智英的新聞，當日照常追訪黎，惟遭對方「怒睥」和指罵，形容當時擔心被黎掌摑，事後需服鎮靜劑。他在盤問下承認，假如黎身在香港，記者人手亦充足，他們會每日監察黎的行蹤。事主又稱，《東方日報》和他多次去信律政司，投訴對方拖延檢控黎的做法，是希望律政司交代和答覆。

黎智英在錄影會面稱，《東方日報》記者已跟蹤他3年，又解釋「搞╳你」意思為找律師、向法庭申請禁制令，或報警求助，強調自己為斯文人，「唔會用好似黑社會方法搞佢」。

【案件編號：WKCC956/20】