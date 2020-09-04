日籍男涉藏氣槍被捕 領館稱警未證國籍

日媒：港出生 任自由身記者

8‧31事件一年當日（周一），有市民到港鐵太子站外獻花紀念，警方以涉嫌非法集結拘捕15人。《產經新聞》報道，被捕的日籍自由身記者30多歲，去年開始在反修例運動現場拍攝新聞照片和影片，被捕者在8月31日後無再更新facebook。

據了解，被捕男子有日裔血統，1983年在本港出生並持有香港身分證，其後曾返日本居住約20年，近年回港任職保安員。日本《共同社》報道，日本官房長官菅義偉昨在記者會透露，一名日僑於8月31日在香港被拘留，翌日獲釋，但報道稱被捕者沒日本國籍。

警：男子沒自稱記者 無證件工具

日本駐港總領事館回覆本報表示，警方未能證實被捕者的國籍，領事館表示近日沒其他日本人被捕。警方發言人表示，8月31日於旺角拘捕9男6女，年齡介乎16至60歲，其中一名36歲日籍男子身上有一支懷疑氣槍，涉嫌藏有仿製槍械被捕。調查期間，男子沒表示自己是記者，身上亦沒任何相關證件或工具；該男子已獲准保釋，10月上旬向警方報到。

7．21受襲市民涉暴動被捕獲保釋

另外，警方上周就元朗7．21襲擊事件拘捕民主黨立法會議員林卓廷等人，涉嫌參與暴動，新界北總區重案組前日（2日）到大埔區拘捕一名25歲男子，同樣涉嫌「參與暴動」，目前獲准保釋候查。據了解，被捕男子為7．21當日被白衣人襲擊的市民。

（反修例風暴）