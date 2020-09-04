不滿兩案判罰過輕 律政司申加刑獲批

擲汽油彈15歲少年撤感化令

改拘留式刑罰候判

15歲少年早前在屯門裁判院少年庭承認各一項縱火和管有物品意圖損壞財產罪名。申請刑期覆核的律政司昨陳辭時稱，原審裁判官水佳麗判刑時過於着重少年的個人情况及更生機會，忽略了其他判刑及加刑因素，如少年在保釋期間干犯此案、衣物被驗出有助燃劑、「試射」汽油彈的動機等。律政司認為，判處少年感化不足以反映他的刑責及罪行嚴重度，阻嚇亦不足，應改判處拘留式刑罰，如判入教導所或勞教中心。

指原審過於着重更生機會

代表少年的答辯方表示，少年已入院舍3個月，改判拘留式刑期會造成「雙重刑期」，高院首席法官潘兆初質疑會否影響公眾接收的信息，並會令其他類似案件的犯人不公道。答辯方表示兩者不能相提並論，其他案件的被告不如本案的少年「白白無咗3個月」。

對於原審裁判官曾提及少年「優秀」，上訴庭法官彭偉昌質疑，少年醉心社會事件，「相比起其他匿埋喺屋企做啲冇意義嘅嘢嘅細路係好啲，但係咪就會有『優秀、令人心底裏佩服』等嘅字眼出嚟？」上訴庭最終撤銷少年的感化令，為少年索取勞教中心、更生中心及教導所報告，押後至9月17日重新判刑，其間少年須還押懲教署看管。

藏鐵槌大專生 囚5周增至9周

已還押143天

另外，現年20歲就讀副學士女生韓德芳，去年11月「三罷」期間，在長沙灣被搜出鐵槌、消毒酒精和打火機等物品，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，被判囚5星期。律政司不滿刑期過輕，昨在西九龍裁判法院申請刑期覆核，獲裁判官黃士翔接納改判監2個月1星期。由於被告已還押143天，故毋須入獄服刑。

律政司表示，法庭今次沒為被告索取更生中心等報告，應判處即時監禁，量刑起點應調高至入獄8至9個月，以反映控罪的嚴重性。黃官質疑律政司有否考慮被告的年紀，而且被告還押多天後已改過自新，足以達至判入更生中心的目的。律政司則回應，「不代表年輕就毋須即時監禁」。

【案件編號：CAAR 1/20、WKCC 4264/19】

（反修例風暴）