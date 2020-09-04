專家證人推斷彥霖曾現思覺失調 稱陳父為患者 子女較常人高風險

向親友索資料 參考及錄影證供 撰41頁報告

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世，死因庭傳召曾任職青山醫院法醫精神科的何美怡作供，何早前致電彥霖親友索取資料，並參考閉路電視片段、各證人供辭等，撰寫41頁專家報告。報告先提及彥霖生父的精神病背景，稱何父1996年已是青山醫院病人，亦曾染毒癮，去年10月出席彥霖喪禮後精神狀態轉差，今年初再被送往青山醫院。

指陳患對立反抗症及操行障礙

何表示彥霖曾在網上結識男子，中一開始與母親、舅父等「權威人士」爭吵，並會帶男友人回家過夜，不時離家出走，顯示已出現「對立反抗症」。何說彥霖不願服從規則，喜好追求刺激，判斷她亦患有操行障礙。精神科醫生早前亦診斷彥霖有「對立反抗症」，常有不忿情緒和發脾氣，何說操行障礙與對立反抗症可同時發生。

何說去年8月12日起，彥霖精神情况明顯變差，親友反映彥霖語無倫次、行為失常，包括向陌生人攀談及在塘福懲教所外露宿，診斷彥霖當時首次出現思覺失調。何稱思覺失調病因包括家族遺傳及環境因素，但並不是精神病，而是精神病徵狀。

推斷或藥物誘發 或短暫精神障礙

何推斷彥霖可能患上兩種精神障礙，第一種是藥物誘發的。何表示，彥霖去年8月向社工及男友提及吸了一兩口大麻，雖無透露分量，但根據文獻，大麻有可能誘發思覺失調。死因研訊主任問及，彥霖向社工透露去年8月11日在尖沙嘴吸入催淚煙不適，何稱無文獻記錄催淚煙會引發思覺失調。

至於第二種可能，何認為是短暫的精神障礙。何稱彥霖去年8月底出院後情緒穩定，向男友談及美好願景，又主動報讀課程；但至9月中又反映耳邊聽到聲音，直到失蹤當日在知專校舍漫無目的游走，其間疑似自言自語。何說短暫性的精神障礙可在一日或少於一個月內病發，患者最後會回復原本的精神狀態。何同時強調，僅透過醫療紀錄、閉路電視片段等推論彥霖的精神狀態，無法肯定她患哪種病。

料陳去年8月首現病徵

醫療紀錄指穩定 「和我所得資料不同」

在陪審員提問下，何表示思覺失調患者自殺機率比正常人高，而且患者思緒混亂，有可能出現手腳不協調。何提到，青山醫院精神科醫生鍾加詠去年8月診治彥霖，在醫療紀錄表示其情况穩定，何說「這和我所得資料不一樣」，因何的外祖父形容彥霖情緒怪異。聆訊今續。

明報記者

【案件編號：CCDI870/19】

（反修例風暴）

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