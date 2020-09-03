理大室內空氣監測儀 量污染物兼查播毒源

年初校園內試行 擬推展至社區

理大校園可持續發展處與屋宇設備工程學系研究團隊合作，兩年前開始構思，斥資約250萬元研發室內空氣質素監測系統。理大屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威表示，傳統做法需要多部儀器監測及量度不同的污染物，硬件設置需時，技術要求高，新開發的系統輕巧、儀器一體化，結果亦簡明顯示，降低應用門檻。

系統有3個模式，其中兩個模式為空氣監察，主要量度室內二氧化碳、懸浮粒子、揮發性有機化合物等濃度，連接應用程式後，可查閱污染物水平及室內空氣質素指標，介乎優秀至很差5個等級，適用於市民及物業管理人員等了解家居或物業內空氣質素。

將助測公屋排水通風管氣霧

第三個模式為「空氣病源追蹤模式」，利用示蹤氣體模擬空氣中污染物或病源的散播途徑，估計污染物或病源體源頭，可在近日疫情中大派用場。梅國威舉例，如街市檔口有人染疫，人員只需在場內置放系統，再以遙距方式讓系統探測示蹤氣體濃度，模擬病毒散播，可推算病源擴散的分析。他說，相比傳統採樣及分析工作，此模式不需大量人手，需時較以往快約5至6倍，更可於約兩小時內分析及報告受影響室內區域中污染物及病源的傳播風險，方便安排後續防控工作。

梅國威說，今年初已在理大校園設約30個地點測試，未來一年再增設約500個測試點，並期望系統可推出社區應用。此外，系統亦獲由政府醫療衛生研究基金資助的項目採納，資助150萬元，10月起用作監測和追蹤公共屋苑排水通風管釋放的氣霧分佈。