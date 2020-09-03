居屋下周四收表 申請期延至4周 銷售期恐達一年 房委委員：揀樓前折扣率或再加

新一期居屋涉4個新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7047伙，實用面積由278至614平方呎。房委會資助房屋小組早前通過先以市價六三折定價，再按今年第二季非業主住戶月入中位數調整，預計本月會確定折扣率和平均售價。按早前六三折定價，新一期居屋售價由123萬至513萬元。

攪珠揀樓延後 今起可下載表格

房委會昨宣布，新一期居屋及「白居二」本月10日至10月7日接受申請，並將申請表、售樓簡介、4個新屋苑建築模型及室內間隔模型短片、公契、鳥瞰圖等，今日起上載至房委會指定網頁供下載及瀏覽；市民亦可於本月10日起到房委會樂富客務中心、各屋邨辦事處等索取紙本資料。房委會稱，上期居屋因撤銷買賣協議而收回的單位，會在截至揀樓開始約1個月前一併納入新一期居屋重售。

樂富客務中心不提供查詢

新一期居屋及「白居二」接受市民郵寄、親身遞交或網上申請。為在疫情下保持社交距離，房委會樂富客務中心將不提供櫃枱查詢服務，並暫停開放展示建築模型與室內間格模型的展覽廳等。

房委會昨亦公開部分單位間隔及外觀模型，其中唯一市區項目鑽石山啟翔苑，A座4至38樓11室的單位模型實用面積約295平方呎，單位呈長方形，間隔「四正」，若業主選擇間房，則客廳將沒窗戶成為「黑廳」。而位於火炭、大致建成的彩禾苑，其1至40樓的11室模型屬大單位，約607平方呎，並設兩個洗手間，最多可間成三房，包括一個主人房連「套廁」。

柯創盛憂拖長更打擊意欲

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，新一期居屋所有程序較以往長，相信是考慮疫情因素，但申請期完結至揀樓長達大半年，樓價有可能進一步下調，預計至明年6月折扣率將與房委會9月訂出的不同，屆時會按買賣協議再調整。

房委會委員柯創盛認為，新一期居屋單位多達7000伙，加上疫情未知會否有第四波爆發，估計房委會預留更長時間做準備。但他稱銷售期拖得愈長變數愈大，「例如明年經濟會否轉差？現時定價與明年比較是否貼市？準買家狀况會否有變化？」他預料屆時揀樓比率及意欲或因市况不穩而降低。