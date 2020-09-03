深井擲動物案證據不足不起訴 消息：自首兩男緘默 僅環境證據

律政司稱如有新證據會跟進

消息人士稱，律政司認為案件有3問題，一、沒目擊證人，沒直接證據；二、涉案單位位置是調查推斷；三、丟動物落街可能是疑犯，也可能是第三者。律政司認為證據未能滿足舉證門檻，達到毫無合理疑點。本報曾向律政司查詢，律政司回應稱，審視及考慮案中證據後，認為未能支持合理機會達至定罪，決定不就案件提出檢控。如執法機構發現新證據，認為有需要再向其尋求法律意見，律政司會跟進處理。

無目擊證人 兩疑犯認住涉案單位

消息稱警方曾到現場蒐證，但無目擊證人，警員現場分析估計動物由低層單位丟下。警方找街坊及閉路電視資料，估計動物來自涉案單位，取手令爆門入屋，發現動物籠，但兩名住客一直沒有回家。警方找業主查得二人工作地點，但未能找到二人。消息人士透露，2月17日，首名疑犯到警署自首，他只承認在該單位居住，稱知悉警方尋找他故到警署，他在律師陪同下全程不回答警方任何問題。第二名疑犯其後亦到警署助查，亦帶同律師前往，也沒有回答問題。警方透過升降機的閉路電視片段確定，案發時二人在單位內，後巷閉路電視顯示動物被丟下時間。消息人士承認，這些都是環境證據，沒有直接證據。

現時《殘酷對待動物條例》經簡易程序將違法者定罪，提控時限為6個月。據了解，警方6月向律政司提交文件，律政司上月13日回覆，警方未有足夠時間再進一步調查蒐證。

張達明：律政司可暫控 警爭時間調查

港大法院學院首席講師張達明稱，即使只有6個月時限，律政司亦可以「暫控」形式將案件交上法庭，警方爭取時間調查；他稱未看過證據，難評論是否證據不足。愛護動物協會稱，將約見部門表達意見，包括游說延長目前6個月的起訴期。

愛協稱對事件非常難過、憤怒及失望，事發後向警方提交多份獸醫報告，指出動物死去或受傷原因可能與高處墮下有關，亦將生還動物身心受創情况向執法部門表述，「即使我們如何努力，仍無法為無辜死去或受傷的動物討回公道」。協會照顧的12隻生還動物被列作無法尋回主人，會安排領養。

立法會議員鄺俊宇稱，本港保護動物法例嚴重過時及不足，要求政府盡快將《動物保護法》提交立法會審議，促請律政司交代不提起訴原因，並重新審視有關決定。