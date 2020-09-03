女護理員襲警上訴駁回囚兩月 官稱揮鋁杆如日本武士道

申請人蔡妙兒（56歲）早前承認去年10月1日，在太子站B1出口外襲擊羅國威。裁判官羅德泉早前形容蔡在街貼文宣「必然預計會被人指罵，甚至不禮貌對待」，判囚兩個月，但批准她保釋等候上訴。

申請方籲考慮便衣警圖踢文宣

官：咁就要畀人打？

申請方昨日表示，雖然襲擊行為不正確，但便衣男警案發前企圖踢走地上文宣，認為法庭應作相關考慮。法官潘敏琦就形容當時沒挑釁情况，雙方有一段距離，亦有人舉步維艱，申請人卻如日本武士道般高舉鋁杆衝向事主，繼而猛力「扑落去」，質疑即使有人踢走文宣，是否「咁就要畀人打？」

潘官又形容，法官並非居於象牙塔內，能知悉有關環境和氛圍，質疑申請人年屆56歲、居於屯門，卻帶備鋁杆和文宣前往太子站，甚至聲稱不能預計有刺激情緒的情况出現，批評有關陳辭「太幼稚」。

【案件編號：HCMA303/18】

（反修例風暴）