官斥兩警處理證物粗疏違通例 女子脫藏械罪

沒放證物房 口供多寫5件證物

被告尹秀君（26歲）被控去年11月9日，在龍翔道近黃大仙廟管有一支士巴拿及一支激光筆。裁判官張天雁表示，證物處理屬刑事審訊中重要的一環，惟兩名警員處理證物的手法有多處錯漏。張官指出，警員張錦志將證物置於儲物櫃長達5個月，沒按一貫程序存放在防干擾證物袋和證物房內，其口供亦錯漏百出，寫多了5件當時尚未出現的證物。

至於警員林凱竣，張官指他不但沒在警員記事冊記錄證物存放情况，亦表明不清楚《警察通例》的相關規定，他更在案件主管和控方不知情下，向法庭供稱曾以私人記事本記錄，說法有違常理、不盡不實。

張官批評兩名警員處理證物的手法粗疏，態度有違專業，不符警隊一貫做法，甚至違反《警察通例》第30和53條。由於法庭未能排除有關證物有否受不當干擾，亦不肯定是否屬被告當時身上搜得的物品，遂裁定被告罪名不成立。

對於裁判官對涉案兩警的批評，警方表示不評論個別個案，並表示任何人員如違反紀律，警方會按既定程序公平公正處理。

【案件編號：KCCC 641/20】

（反修例風暴）