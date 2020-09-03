聲援理大拒保再被捕 27人涉非法集結藏激光筆

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司何振東表示，去年11月18日，大批市民於理大門外尖東科學館廣場集結，聲稱聲援理大內示威者，他們與警員對峙後被警方以武力驅散，當中有135人被捕，事後6人獲保釋，其餘拒保。

O記經調查後，昨晨再拘捕25名拒保者及兩名當日獲保釋者，年齡介乎16至37歲，包括學生、教師、文員等，眾人被落案控告一項非法集結，其中一人因當時藏有一支激光筆，另加控一項藏有攻擊性武器，案件下周三（9日）提堂及轉介予區院審理。何振東稱昨日拘捕行動時未能尋獲部分疑犯，會繼續追緝，但未有交代未尋獲多少人。

警指示威者「無差別傷人」

何振東約花3分鐘講解案情後，花逾7分鐘描述理大事件及播放相關影片，其間形容理大事件是香港史上最大的事件，造成大面積破壞及警員受傷，稱案中涉及非常大量調查、蒐證及舉證工作，形容示威者以「無差別嚴重傷人行為」，令沒有穿著防暴裝的傳媒聯絡隊警員中箭受傷，以及襲擊清理路障的人。

新界北總區刑事部高級警司陳天柱上周講述元朗7．21事件時，形容白衣人無差別襲擊是「不正當的描述」。警務處長鄧炳強其後會見傳媒，稱警方應集中陳述事實及證據，「不必要的評論就不需要講」，因會引來揣測。

（反修例風暴）