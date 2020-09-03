周浩鼎引匿名信：高院法官批「藍絲」官 司法機構：內容不實

司法機構晚上發稿回應，證實轄下香港司法學院於7月3日為裁判官舉辦主題為「司法公正及公眾信心」的講座，但澄清匿名信中內容不屬實，又說終審法院首席法官沒如該信所指在講座後與任何裁判官開會，故該信的有關內容亦不屬實。

周浩鼎在短片引述匿名信稱，黃崇厚告誡在場裁判官於審訊過程中要謹慎言行和顧及市民感受。周指匿名信又提到，黃不點名批評「藍絲」官說話要小心，不要觸怒市民等。周說，若信中內容屬實，將令公眾質疑司法系統的中立原則及專業，並傷害司法系統的聲譽，要求司法機構清楚交代。

被問內容未證實

葛珮帆：已核實有會議

葛珮帆回覆本報稱，收到市民投訴故要求司法機構澄清，「法官是否集體妨礙司法公正呢？這個不是我說的，是市民所懷疑的」，她自己沒就個別案件提出意見，不認為自己企圖影響司法機構運作。被問有否盡力核實信中內容，她稱「我做了fact check（核實）的責任，就是我證實了有這個會議」。

針對司法機構晚上回應，葛珮帆認為回應不夠全面，質疑「究竟是否全部不屬實？還是只有部分不屬實？」