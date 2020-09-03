衝擊立會案上訴駁回 梁頌恆即囚

判決前稱會再上訴 不申保釋

梁頌恆聽取判決前於庭外稱，有入獄的心理準備，一旦上訴駁回不會申請保釋，但會向上級法院再申上訴。他又認為，本案檢控「聽落都幾荒謬，立法會議員喺立法會入面非法集結」。

官斥直接損害立會尊嚴

法官陳嘉信判辭說，「即使上訴人真誠相信他有權進入會議室，這也不代表各名被告肆意衝擊保安防線的行為可免受法律懲處」，又謂即使梁頌恆身為議員，仍不能免除他們在會議廳內的刑責。陳官認為，案中5名被告的暴力行為「顯然超越了合理的界線」，屬非法武力，裁判官正確裁定罪成，故駁回上訴。

判刑方面，陳官稱案中5名被告的衝擊行為涉及過分武力，不能依賴「自救」作為辯解。此外，考慮到案件令多名保安人員受傷，各被告有預謀犯案及試圖衝入會議室，「直接損害立法會的尊嚴」，並斥梁定罪後無求情，毫無悔意，故認為裁判官量刑絕非明顯過重，實屬合適。

資料顯示，青年新政梁頌恆及游蕙禎2016年被指宣誓無效後，同年11月2日被拒進入立法會會議廳，二人遂與3名助理強行進入會議廳重新宣誓。事件中5人被控非法集結，經審訊後於前年裁定罪成，判囚4周。5人之中，只有梁頌恆及另一助理張子龍提出上訴，惟張於開庭前撤回。

【案件編號：HCMA303/18】