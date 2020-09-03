斥助長街頭混亂 烈顯倫籲法院改革

批法院對一國兩制理解

「遲鈍得令人瞠目結舌」

高等法院原訟庭去年一度裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，遭人大法工委批評。烈顯倫在文中批評，法院對「一國兩制」政策的理解「遲鈍得令人瞠目結舌」，質疑法官將自己放在與人大同等位置、決定香港憲制秩序。烈顯倫又引述終院首席法官馬道立年初的法律年度開幕禮稱，已成立專責小組處理去年反修例風波案件，他斥法院存在的問題更嚴重、根深柢固，「難道這不是在呼喚徹底的改革嗎？」

批大律師會屢謂京干預港

烈顯倫又點名批評大律師公會一再公開聲明北京干預香港事務，「這其中包含了一個不言而喻的立場：『高度自治』意味着中央政府對香港特別行政區沒有主權性的監督權」。本報曾向大律師公會查詢，暫未獲回覆。

郭榮鏗斥不符事實無理攻擊

法律界郭榮鏗批評，烈顯倫論點不符事實，對法官、法律執業者作無理攻擊，「法律界和香港市民唯一慶幸的，是烈顯倫已經是一個退休法官，不用審案」。郭說，大部分法律界和港人都認為，人大多次釋法、制定《港區國安法》衝擊法治，批評烈顯倫倒果為因，將施政惡劣引發的社會不滿歸咎法官和市民，其言論只會令法律界、市民認為，「他口中的法治，是中國式的法治，而不是香港原有和國際認同的法治」。