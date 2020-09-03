大律師會駁林鄭：基本法訂明三權分立 譚耀宗：或誤解「三權鼎立」各無關係

公會指偏離闡述法庭案例

「令公眾揣測政府如何運作」

大律師公會聲明稱，對官員指香港特區的憲制體系內無三權分立的言論表示關注，稱這些言論與兩任首席法官過往的聲明有所偏離，「令公眾揣測政府在現行憲制及法律框架下究竟是如何運作」（見表）。

公會指出，行政、立法丶司法的權限與功能已在基本法第四章的不同部分清楚界定：據第48條，行政長官領導香港特區政府，負責執行基本法和政府政策。據基本法第59條，特區政府為香港特區行政機關，並據第64條所述，對立法會負責。據第73條，立法會制定、修改和廢除法律。據第80條，法院行使香港特區的司法權，並如第85條所述，法院獨立審判，不受任何干涉。

林太前日見記者指出港無三權分立的觀點，包括特區通過特首向中央人民政府負責，公會反駁這說明了特區在中華人民共和國憲制秩序中的地位，絲毫不影響基本法中有關香港特區如何進行地方管治的明確規定。

陳文敏：分工不能越俎代庖即分立

湯家驊：基本法無談及治權要分隔

港大法律學院教授陳文敏昨早在港台節目批評，林太有關三權的說法似「玩文字遊戲」，她接受三權有分工及互相制衡，分工後「當不能越俎代庖時，即是分立」。資深大律師湯家驊表示，基本法無談及香港的治權要盡量分隔或互相制衡，憲制安排角度而言確實不存在三權分立；惟從政治概念，香港內部治權確實有某程度的權力分隔和互相制衡。

譚耀宗：實際權力行政較重

譚惠珠：三權分立是審案原則

譚耀宗昨回應稱，香港的行政、立法和司法各司其職、互相制衡，亦有互相配合，中央官員一直都這樣表述。他說，特首代表香港特區，同時是行政機關首長，基本法雖無寫明香港是「行政主導」，但實際權力分配特首和行政機關分量較重。

全國政協常委唐英年表示，此討論「每隔幾年炒一次」，被問到是否與他為官時理解一致，他稱爭議對實際運作影響不大，強調運作行之有效，一直無改變司法機關獨立運作，「三權分立睇點樣演繹」。

基本法委員會副主任譚惠珠昨稱，香港憲制架構並非外國的「三權分立」，「三權分立」是法庭審理案件時運用的原則，不是政治架構的設定。

明報記者

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