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【Emily】慢必議辦9‧30停運

【明報專訊】人民力量立法會議員陳志全（慢必）表明傾向拒絕延任，今屆議員任期原定去到9月30日，慢必噚日去信佢議員辦事處交代辦事處會喺9月30日結束服務，佢亦「循例通知」各同事將於同日「終止聘用」，並祝同事早日搵到理想工作。慢必助理如人民力量蘇浩等都將信件放上facebook，形容係「光榮結業」。

主流泛民主派會按民調決定去留，慢必就同Emily重申，除非所有泛民議員都願意受民調約束，佢先會考慮，但現時唔係所有議員都表明跟，佢形容辦事處職員絕大部分都支持佢嘅決定，甚至有同事講，如果佢無錢畀長期服務金，都唔會向佢追討，慢必就話好感動。

范國威做街坊民調 近半倡泛民留任

另外，新民主同盟區議員范國威、黎銘澤近日向街坊查詢有關議員去留嘅問題，話喺8月26至31日期間，透過WhatsApp向佢哋認識嘅將軍澳軍寶區及運亨區街坊發問卷，呢啲街坊都曾參與佢哋嘅活動，相信都係傾向支持民主派嘅，最終有521人回覆，當中有46.5%街坊認為全體泛民議員應繼續出任議員、認為應集體辭職嘅就有39.5%；認為泛民毋須集體行動，可部分留任、部分辭職嘅有9%。

范國威話，街坊民調結果反映支持留任同總辭嘅居民數量相近，唔少街坊都話團結最重要，民主派不應被分化，佢話或者一個中間落墨嘅方法先可以解決目前困境。

相關字詞﹕街坊民調 范國威 結束服務 議員辦事處 陳志全

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