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港聞二

【Emily】建制檢測合照 企位鬧小風波 美芬唔肯踎低 象哥一手扯開

【明報專訊】自願參與嘅全民檢測噚日開始，當局派員到立法會為議員採樣，建制派仲拎晒牌影大合照宣傳計劃，不過經民聯梁美芬同民建聯黃定光（象哥）就因為企位問題鬧出小風波。話說美芬噚日著住條窄身裙，大合照時企喺第一排，民建聯蔣麗芸（Ann姐）離遠見到，就大叫「踎啊，美芬！」美芬反嗌：「唔踎！」來回嗌咗幾次，Ann姐手指住美芬，叫「乖，sit！（坐下）」，講完Ann姐自己都笑。

Ann姐指住美芬：乖，sit！

而被美芬擋住嘅象哥亦拍拍對方膊頭示意佢踎低，但美芬話：「你可以企前面㗎！我無阻你喎，你咪企前面囉！」並一度用手踭推象哥企前。講多兩講，象哥突然用手扯美芬向後，搞到美芬踏後一步並驚叫出聲。Ann姐就打圓場，讓咗個較中間嘅位置畀美芬，自己去第一排踎低。

Ann姐後來解釋，佢主動同美芬換位，因為對方著咗條窄身裙唔方便踎低。美芬後來笑住同Emily講，只係小事一樁。

何君堯做完檢測話唔係太pleasant

當局噚日喺立法會地下大堂以屏風隔開兩個檢測站，議員進入檢測範圍前要量體溫。Ann姐完成採樣後話自己唔緊張，「好奇」居多，又話採樣人員「手勢好」，佢無感到不適或痛楚。何君堯就話約半分鐘內完成採樣，雖然覺得感覺「唔係太pleasant（良好）」，形容好似鼻腔被灌水，但唔係難以忍受。

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