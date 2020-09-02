【Emily】建制檢測合照 企位鬧小風波 美芬唔肯踎低 象哥一手扯開

Ann姐指住美芬：乖，sit！

而被美芬擋住嘅象哥亦拍拍對方膊頭示意佢踎低，但美芬話：「你可以企前面㗎！我無阻你喎，你咪企前面囉！」並一度用手踭推象哥企前。講多兩講，象哥突然用手扯美芬向後，搞到美芬踏後一步並驚叫出聲。Ann姐就打圓場，讓咗個較中間嘅位置畀美芬，自己去第一排踎低。

Ann姐後來解釋，佢主動同美芬換位，因為對方著咗條窄身裙唔方便踎低。美芬後來笑住同Emily講，只係小事一樁。

何君堯做完檢測話唔係太pleasant

當局噚日喺立法會地下大堂以屏風隔開兩個檢測站，議員進入檢測範圍前要量體溫。Ann姐完成採樣後話自己唔緊張，「好奇」居多，又話採樣人員「手勢好」，佢無感到不適或痛楚。何君堯就話約半分鐘內完成採樣，雖然覺得感覺「唔係太pleasant（良好）」，形容好似鼻腔被灌水，但唔係難以忍受。