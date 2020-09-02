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2020年9月2日星期三
港聞二
暫不足一成人約檢 專家憂勞民傷財 檢測站垃圾視「家居廢物」 醫生倡送焚化
輪候者未隔1.5米 長者離站即吐痰抽煙
「只為錢來做」 採樣員稱不會受檢
康署籲兼職員工覆會否檢測 籃球教練：感強迫
與許樹昌互相採樣 梁卓偉倡高危群組恒常測
12確診1宗源頭不明 比例自8月最低 英基智新書院地盤工危殆 逾10工友須檢疫
林鄭6點反駁杯葛普檢：封關不應再是議題
保就業獲4250萬 富豪酒店裁員拒發上年花紅
六合彩最快10月重開 一周一攪珠 限網上電話投注
DSE延4月下旬 縮範圍删中英口試 考局三方案應變 終極安排：6．3未開考撤試
考局秘書長：離任無關政治壓力
學生憂喜參半 教師：撤口試可專心操卷
開學校園空蕩蕩 小學校長開Zoom迎新生
婦遭警拉跌前 夫曾喝：睇住大肚婆 8‧31旺角與警衝突 斥防暴警完全失控
法醫：未確定陳彥霖死因 不排除遇溺亡
女子涉藏激光筆 警未依警例存證物
輕度智障男氣槍射警車 認罪囚3年
解款員將軍澳站中刀亡 警指舊同事尋仇
食肆拒接待普檢客 平機指涉歧視 被舉報貼違國安法標語 警着移除「光復世界」海報
周庭續准保釋 盼「下次報到後能回家慶生」
教會網上講座拒「國安」入 牧師被「踢出」
居屋設輪候制 房署：未必適合
非法載客取酬 Uber司機終極敗訴 公司：影響1.4萬伙伴
兼職司機稱續駕Uber 批政府不願順應潮流
19小時兩鐵騎士撞車亡
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寵物走私案拘7人 愛協：多貓狗擠一籠慘不忍睹
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【Emily】「明報教育出版公司」澄清：與《明報》各自獨立營運
【Emily】高官政要也檢測 董建華：我身體好好
【Emily】元朗區會加膠板 張秀賢話窄過食拉麵
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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