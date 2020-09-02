寵物走私案拘7人 愛協：多貓狗擠一籠慘不忍睹

愛協促加強規管寵物移民 籲運送時主人陪同

水警及海關上月21日於一宗走私案中檢獲12隻活犬，並在快艇上拘捕兩名內地男子，至上周三及四再於赤柱及南丫島海灘上檢獲3具狗屍及12具貓屍。警方將案件合併調查，根據動物體內的晶片追查，於上周五及前日搜查屯門、旺角兩間寵物酒店及元朗2個住宅單位，拘捕年齡介乎29至56歲的2男3女，涉嫌串謀走私及殘酷對待動物，當中一男一女分別為兩間寵物酒店負責人，其餘被捕人則涉於機場接送動物。警方又於屯門寵物酒店內檢走與走私案有關的22隻狗及26隻貓，交漁護和愛協看管。

警：運費6萬人民幣 不排除有人拋籠入海

水警總區刑事警司關晉廷稱，有身處英國、美國、澳洲及加拿大返回內地的寵物主人，向中介公司支付3萬至6萬元人民幣將寵物運返內地，警方正調查涉案兩店是否由同一集團營運。水警小艇分區第一小隊指揮官林婉儀指出，於海灘檢獲的貓狗均遇溺死亡，由於運送貓狗的船為開放式，無法固定貨物，或因海浪及船隻急速轉彎導致寵物籠跌進水中，她亦不排除有人將籠拋入海中。

愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂稱，接獲40多人求助，經核對後確定15隻生還動物及8具動物屍體與求助人提供的資料脗合。麥說，檢取屍體時，發現多隻動物擠於一個面積小、已上鎖的籠內，相信死前非常痛苦，他形容畫面「慘不忍睹」，對事件感到難過。麥稱，本港未有法例規管寵物移民服務，盼政府加強規管。他又建議主人經可靠公司托運寵物，並儘量於運送途中陪同寵物，與移民公司交收文件時應檢查清楚是否合法運輸。麥續稱，調查完成後會安排主人與寵物團聚；主人或授權人須由警方認證沒有涉案，再向愛協預約接收寵物。他又說，貓狗長時間見不到主人會感焦慮，呼籲親身到港接收寵物。