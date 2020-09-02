兼職司機稱續駕Uber 批政府不願順應潮流

政府多次重申利用汽車非法載客取酬的行為違法，令Uber一直在灰色地帶經營。今年5月，Uber宣布有意將公司亞太區總部遷至香港，條件是港府將汽車共乘合法化，但至7月底Uber宣布暫緩計劃，短期內保留新加坡為亞太區總部，據了解是由於多年來港府一直拒與Uber會面探討本地立法規管汽車共乘方案。

Uber批欠明確法規 冀與政府會面商討

Uber發言人昨稱，本港一直對汽車共乘服務欠缺明確法規，加上昨日裁決影響逾1.4萬名Uber活躍司機，更影響數百萬使用Uber服務的港人，懇請政府與Uber會面，讓各界持份者能共同尋找妥善方案。Uber表示會繼續支持案中24名司機伙伴及其家人，助他們渡過難關。

運輸及房屋局稱，任何人或機構若安排私家車作出租或取酬載客，必須根據《道路交通條例》規定領有效出租汽車許可證，否則即屬違法，重申會繼續從多方面包括執法、宣傳及教育，打擊利用汽車作非法出租或取酬載客行為。

自兩年前兼職駕駛Uber的黃先生說，美國、新加坡、澳洲等地均將共乘服務合法化，批評港府不願順應潮流。他稱對判決失望，但不影響他兼職駕駛Uber，「最多只會小心一點」。