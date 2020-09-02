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非法載客取酬 Uber司機終極敗訴 公司：影響1.4萬伙伴

【明報專訊】警方2017年扮乘客「放蛇」拘捕多名Uber司機，事後28名司機因非法載客取酬而被裁判法院定罪，當中24人早前獲批上訴至終審法院，終院昨開庭聆訊。申請方認為涉案司機只是與Uber有協議而載客，並非與乘客有「直接運載協議」，做法沒違法，又稱司機在街上招攬乘客並取酬才算是違法。不過，司機一方的申請即日被終院駁回，法官擇日頒布判辭及裁決理由。Uber對判決表示失望，稱將影響逾1.4萬名活躍司機伙伴。

上訴方：司機只與Uber協議 非直接取酬

24名上訴人早前被裁定「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」罪成，罰款3000至4500元，他們向高院上訴失敗後，終院早前就如何定義《道路交通條例》中「以作出租或取酬載客用途」的正確法律論釋，向上訴人批出上訴許可，案件昨由終院5名法官審理。

代表申請人的英國御用大律師Jonathan Caplan陳辭稱，條例目的在防止無牌司機透過載客取酬，若司機與乘客間有「直接運載協議」，即司機載客後乘客向司機提供酬勞，司機便算犯法；惟在此案，司機載客動機只在與Uber的直接協議，即透過接載Uber客人而從Uber取酬，非為直接從乘客取酬，司機無違例。

非常任法官岑耀信勳爵問，若一間公司經營的士服務，的士司機為該公司僱員，但司機在的士未獲牌照下接載乘客並代公司收錢，在條例下責任誰屬。申請方回應稱，若公司未有為提供服務之的士取得牌照便利用受僱司機營運業務，公司或應負上刑責，而非司機。

上訴方稱兜客方違法 官：有游走等接客

申請方又稱，無牌照司機須在街上招攬乘客，接載後取酬，才算觸犯條例。不過，首席法官馬道立稱，條例中雖列明獲發牌汽車不准為出租或取酬而停車候客或來回兜客，但看不到條例有一同禁止無牌車輛兜客，故控罪應無包括招客元素。常任法官霍兆剛則稱，Uber司機亦是在街上游走等候接載請求。

免律政司陳辭 直接駁回上訴

申請方解釋，Uber司機非自行安排接載乘客，重申他們非單純為取酬而載客，而是為完成與Uber的協議。申請方最後表示，Uber於2014年便在港服務，已為市民提供數百萬次旅程，望法庭裁定上訴得直。不過，法官決定律政司一方毋須陳辭，並於退庭商議不久即駁回上訴。

【案件編號：FACC1/20】

相關字詞﹕終審法院 駕駛汽車以作出租或載客取酬用途

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