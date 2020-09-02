居屋設輪候制 房署：未必適合

房委會原定8月7日舉行公開例會，由唐智強回應各委員於6月公開會議提出的意見，但會議因應疫情取消，唐改以書面形式回應。

申請資格綠白比例或每期改

過去有意見倡設居屋輪候機制，申請多次仍未能中籤的申請者，可享較高中籤機率等。唐智強表示，初步認為設立輪候機制未必合適，稱署方一向按機制調整每期申請居屋資格，包括入息及資產限額，亦會在每次銷售計劃檢視綠白表申請者的配額比例、各類申請者的揀樓優次等，若將售賣居屋改為輪候方式，則今天符合資格購買居屋的買家，可能因有關改變在輪候期間失去資格。

唐說每期居屋銷售計劃的屋苑不同，若以輪候機制決定揀樓時間，申請人可選的屋苑未必是心儀屋苑，有別於現行每年推售特定居屋屋苑的做法。

暫不考慮私人機構參建

對於有委員建議重新引進「私人機構參建居屋計劃」，由房委會指明建築材料、配套和設施規格，以確保單位質素。唐智強說有關建議未必能大量節省資源及人手，亦難以確保發展商完全遵從房屋署的設計標準和建築規範，故暫不考慮。

此外，房委會今年3月起，凍結出租「租置計劃屋邨」回收單位，截至6月底已回收441個出租單位。唐智強承認，由於銷售租置單位涉多方面工作，包括準備銷售和法律文件，有關工作因疫情而延誤，署方正加快進度，會以納入下次綠置居銷售計劃一併推售為目標。

他稱，房委會將在兩次銷售租置單位計劃結束後檢討，以考慮改善措施，例如應否將目標買家由綠表擴至其他類別買家，以及應否為現時租置單位租戶制訂特別調遷計劃。