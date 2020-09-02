居屋設輪候制 房署：未必適合

【明報專訊】近年資助出售房屋均錄得超額認購，外界一直倡議房委會設居屋輪候機制。房屋署長唐智強表示，輪候機制「未必合適」，或令現時符合資格購買居屋的買家失去資格。房委會資助房屋小組主席黃碧如提議房委會重新研究與私人發展商合建資助出售房屋，唐智強表示因難以確保發展商完全遵從房署標準，故暫不考慮。
房委會原定8月7日舉行公開例會，由唐智強回應各委員於6月公開會議提出的意見，但會議因應疫情取消，唐改以書面形式回應。
申請資格綠白比例或每期改
過去有意見倡設居屋輪候機制，申請多次仍未能中籤的申請者，可享較高中籤機率等。唐智強表示，初步認為設立輪候機制未必合適，稱署方一向按機制調整每期申請居屋資格，包括入息及資產限額，亦會在每次銷售計劃檢視綠白表申請者的配額比例、各類申請者的揀樓優次等，若將售賣居屋改為輪候方式，則今天符合資格購買居屋的買家，可能因有關改變在輪候期間失去資格。
唐說每期居屋銷售計劃的屋苑不同，若以輪候機制決定揀樓時間，申請人可選的屋苑未必是心儀屋苑，有別於現行每年推售特定居屋屋苑的做法。
暫不考慮私人機構參建
對於有委員建議重新引進「私人機構參建居屋計劃」，由房委會指明建築材料、配套和設施規格，以確保單位質素。唐智強說有關建議未必能大量節省資源及人手，亦難以確保發展商完全遵從房屋署的設計標準和建築規範，故暫不考慮。
此外，房委會今年3月起，凍結出租「租置計劃屋邨」回收單位，截至6月底已回收441個出租單位。唐智強承認，由於銷售租置單位涉多方面工作，包括準備銷售和法律文件，有關工作因疫情而延誤，署方正加快進度，會以納入下次綠置居銷售計劃一併推售為目標。
他稱，房委會將在兩次銷售租置單位計劃結束後檢討，以考慮改善措施，例如應否將目標買家由綠表擴至其他類別買家，以及應否為現時租置單位租戶制訂特別調遷計劃。